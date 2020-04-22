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13:03 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Уфы» Евсеев вспомнил о жизни в СССР в день рождения Ленина

Главный тренера «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР.

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В день рождения Владимира Ленина специалист опубликовал в Instagram школьный снимок и рассказал о жизни в детстве.

«На фото я серьезный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зеленые тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шелковый красный галстук. И везде он, Ленин», — написал Евсеев.

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Главный тренер клуба из столицы Башкирии отметил, что все настолько верили в Ленина, что его одноклассник боялся нецензурно выражаться, боясь, что Ленин может услышать.

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