Тренер «Уфы» Евсеев вспомнил о жизни в СССР в день рождения Ленина
Главный тренера «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР.
Главный тренера «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о жизни в СССР.
В день рождения Владимира Ленина специалист опубликовал в Instagram школьный снимок и рассказал о жизни в детстве.
«На фото я серьезный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зеленые тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шелковый красный галстук. И везде он, Ленин», — написал Евсеев.
Главный тренер клуба из столицы Башкирии отметил, что все настолько верили в Ленина, что его одноклассник боялся нецензурно выражаться, боясь, что Ленин может услышать.