ВЭБ. РФ получил 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ВЭБ. РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Об этом говорится в сообщении
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ВЭБ. РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Об этом говорится в сообщении
«Государственная корпорация развития ВЭБ. РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО “ПФК ЦСКА” в рамках конвертации долга клуба. Таким образом, долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ. РФ стал основным владельцем клуба», — отмечается в сообщении.