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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг информацию о переговорах с московским футбольным клубом «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее итальянский портал Tuttomercatoweb сообщил, что руководство «Локомотива» уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, но стороны до сих пор не пришли к соглашению. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с РИА Новости назвал эту информацию слухами.

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«Как отреагировал на информацию о переговорах с “Локомотивом”? Так же и реагировал — улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с “Ростовом” на пять лет, пока Арташес Владимирович (Арутюнянц, президент клуба — ред.) здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти», — сказал Карпин в интервью журналисту Сергею Егорову, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале «Футбольный Биги».

«Да, были звонки (от журналистов), на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры — но ведь это неправда. Отвечу, что не веду — все равно станут говорить, что значит, ведет точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же», — добавил Карпин.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в Российской премьер-лиге, имея в активе 41 очко. «Ростов» идет на четвертой строчке с 38 баллами.

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