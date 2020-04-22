Карпин опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»

Источник: РИА "Новости"

Ранее итальянский портал Tuttomercatoweb сообщил, что руководство «Локомотива» уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, но стороны до сих пор не пришли к соглашению. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с РИА Новости назвал эту информацию слухами.

«Как отреагировал на информацию о переговорах с “Локомотивом”? Так же и реагировал — улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с “Ростовом” на пять лет, пока Арташес Владимирович (Арутюнянц, президент клуба — ред.) здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти», — сказал Карпин в интервью журналисту Сергею Егорову, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале «Футбольный Биги».

«Да, были звонки (от журналистов), на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры — но ведь это неправда. Отвечу, что не веду — все равно станут говорить, что значит, ведет точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же», — добавил Карпин.