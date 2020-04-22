Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
17:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин рассказал о недополученных за время пребывания в тюрьме деньгах

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что не получал от петербургского «Зенита» денег по контракту во время пребывания в тюрьме. Его слова приводит Bobsoccer.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

«Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался», — заявил Кокорин. Он добавил, что не переживает по этому поводу, и назвал себя небедным человеком, способным прокормить семью.

Ранее Кокорин объяснил, почему отказался от привычного для себя празднования голов. Из-за отбытия наказания в тюрьме футболист решил, что сосать палец после забитого мяча больше не стоит, так как теперь это выглядит «совсем странно».

Также спортсмен заявил, что предпочитает чифир шампанскому.

С октября 2018-го по май 2019-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре 2019 года. Он оказался за решеткой после того, как устроил две драки в центре Москвы вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым.

За «Сочи» Кокорин выступает на правах аренды до конца сезона-2019/2020. На данный момент розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Малкин рассказал о сложностях самоизоляции в Майами
Самая молодая миллиардерша поделилась фото в бикини
Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради «Барселоны»
Емельяненко обесценил достижения жившего в США Тактарова
ВЭБ. РФ получил 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА
Игрок «Ливерпуля» недоволен Клоппом и намерен перейти в «Реал»
Итальянский футболист находится в критическом состоянии
Экс-тренер «Локомотива» возглавил минский ФК «Динамо»
Карпин опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь