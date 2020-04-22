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23:08 (мск), источник: Sport24

Ждет Кокорина в «Зените», считает Месси лучшим, VAR — благом. Семак выступил в инстаграме

Важные слова коуча питерцев.

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Сергей Семак временно лишился работы. Как и почти все тренеры и спортсмены. РПЛ остановлена, «Зенит» не тренируется в привычном режиме — в Питере карантин. Коронавирус путает планы всем. Известные люди — не исключение. Хотя «Зенит» проводит тренировки — по видеосвязи.

«Сейчас мы тренируемся через Zoom, чтобы оставаться в форме. Пока без мяча. В России тренируются по два раза. Я привык к занятиям в “Барселоне”, которые длились всего по 40−50 минут», — слова Малкома.

Но все равно у Семака масса свободного времени. Хотя публичности в жизни коуча «Зенита» на карантине мало. Он не участвует каждый день в челленджах и не записывает видеообращения. Но на связь иногда выходит. Скажем, сегодня он появился в прямом эфире инстаграма — не своего, а организации «Детский хоспис». Где ответил на вопросы и о футболе.

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VAR

«Ошибок стало меньше, но есть и минусы. Судьям надо привыкнуть к новой системе, втянуться. Они должны понять, когда можно пользоваться VAR, а когда нельзя. И как коммуницировать с теми арбитрами, которые сидят за мониторами. Здесь все не очень четко.

Да, вопросы по судейству все еще возникают. Но их теперь гораздо меньше. И в России, и в европейских турнирах скандалов меньше. Правда, в некоторых случаях теряется интенсивность решений, принимаемых судьями с помощью VAR, немного затягиваются эпизоды. Но в целом я отношусь положительно.

Кокорин и «Зенит»

«Будет ли Кокорин играть в «Зените»? Конечно, мне бы очень хотелось этого. Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи», и как ситуация дальше будет обстоять, пока не могу сказать.

Саша хочет играть в нашей команде. И я как тренер говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб. Здесь уже дело за руководством и Сашей — насколько придут к общему знаменателю и получится договориться.

Лучший игрок мира

«Лично я видел только в записи игру Пеле. Из тех игроков, которых видел уже в сознательном возрасте, конечно, это Марадона, а сейчас — Месси. Это два легендарных игрока, которые немножко с другой планеты. Есть еще очень хорошие футболисты: Криштиану Роналду, Зидан и многие другие. Они также являются большими игроками и звездами, но Марадона и Месси для меня игроки с другой планеты».

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