Цорн: «Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

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Ранее гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил порталу «Фонтанка», что клуб готов при необходимости предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных. Однако позже Медведев рассказал ТАСС, что планы по размещению на «Газпром-Арене» больницы для зараженных коронавирусом еще не обсуждались.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0d495d28e1ba88a8b8e9" data-vnd="0d495d28e1ba88a8b8e9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0d495d28e1ba88a8b8e9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, “Открытие-Арена” может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», — сказал Цорн.

«Открытие-Арена» был введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Стадион, являющийся домашним для красно-белых, вмещает 45 360 человек.