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10:57 (мск), источник: ТАСС

Цорн: «Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб «Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 23.04
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Ранее гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил порталу «Фонтанка», что клуб готов при необходимости предоставить свой стадион для создания временного центра по размещению больных. Однако позже Медведев рассказал ТАСС, что планы по размещению на «Газпром-Арене» больницы для зараженных коронавирусом еще не обсуждались.

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«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, “Открытие-Арена” может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», — сказал Цорн.

«Открытие-Арена» был введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Стадион, являющийся домашним для красно-белых, вмещает 45 360 человек.

В Москве за последние сутки было выявлено 2548 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным оперативного штаба, число заболевших в столице составило почти половину от общего показателя по всей России. Подтверждено 5236 случаев коронавируса в 78 регионах.

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11:57 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 14:00 MSK, 23.04
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