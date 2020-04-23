Бышовец: Джикия — сильнейший российский футболист на данный момент

«Думаю, в качестве лучшего российского футболиста в настоящий момент можно говорить о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жёсток, но не груб. Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано с его не только умением разрушить атаки, но и с началом и развитием атаки. Мы это наблюдаем в его подключениях в атаку и в завершающих действиях. На моей памяти такого универсального защитника практически не было. Можно говорить в какой-то степени о Марио Фернандесе, но Джикия все-таки, мне кажется, заслуживает быть сравним с (Муртазом) Хурцилавой, (Альбертом) Шестерневым, тут я могу называть лучших из лучших», — сказал Бышовец РИА Новости по телефону.