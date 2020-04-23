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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бышовец: Джикия — сильнейший российский футболист на данный момент

ЕВРО-2020, Сергей Фукс. Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия является сильнейшим футболистом в стране в настоящее время, считает известный тренер Анатолий Бышовец.

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Источник: Спорт РИА Новости
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10
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10
фотографий

Галерея защитника, перебравшегося из «Амкара» в Москву.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В сборной России Джикия дебютировал в том же году в возрасте 23 лет.

«Думаю, в качестве лучшего российского футболиста в настоящий момент можно говорить о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жёсток, но не груб. Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано с его не только умением разрушить атаки, но и с началом и развитием атаки. Мы это наблюдаем в его подключениях в атаку и в завершающих действиях. На моей памяти такого универсального защитника практически не было. Можно говорить в какой-то степени о Марио Фернандесе, но Джикия все-таки, мне кажется, заслуживает быть сравним с (Муртазом) Хурцилавой, (Альбертом) Шестерневым, тут я могу называть лучших из лучших», — сказал Бышовец РИА Новости по телефону.

«Джикия — это наше будущее. За него играют возраст и сама позиция, он последний оборонительный оплот», — добавил он.

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19:40 (мск)© Piter.tv
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