Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
20:00
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
00:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кикнадзе: Некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор «красно-зеленых» Василий Кикнадзе.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник «Локомотив» сообщил, что воспитанник клуба Самохвалов, выступавший за фарм-клуб железнодорожников «Казанка», умер в возрасте 22 лет. Тренер юношеской команды «Локомотива» Александр Гришин сообщил РИА Новости, что причиной смерти защитника стала сердечная недостаточность. В четверг Самохвалов был похоронен на Востряковском кладбище.

Тренер Андрей Талалаев ранее заявил, что в смерти футболиста виноваты его агенты, доктора и сам игрок, который писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.

Читайте также
«Локомотиву» не нужен форвард вместо Смолова. Есть крутейшая молодежь, которая скоро начнет рвать

«Сегодня тяжелый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло — огромная трагедия для его семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба. С соболезнованиями к родным и близким Кеши обратились мадридский “Реал” и Ассоциация европейских клубов (ECA), РЖД, РФСО “Локомотив”, РФС, РПЛ, спартаковская “Фратрия” и “Валенсия”, “Текстильщик” и “Сельта”, “Севилья,” АЗ, “Пескара”, ирландская “Дроэда”, “Анжи”, владимирское “Торпедо”, ФК “Сочи”, “Торпедо-БЕЛАЗ”, ростовский СКА, “Чайка”, ФК “Родина”, ХК “Локомотив”… Вижу в этом сострадании проявление солидарности, человеческого и футбольного единства. В этот полный горечи момент утраты мы благодарим всех, кто нашел слова поддержки», — заявил Кикнадзе РИА Новости.

«Но, к сожалению, сегодня есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и своих личных корыстных интересов пытаются интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор (Дмитрию) Селюку. Позор Талалаеву. Позор (Михаилу) Моссаковскому», — добавил он.

Читайте также
Геркус снова атакует Кикнадзе! Новое интервью бывшего президента «Локо»
Во время загрузки произошла ошибка.
00:14 (мск)© Ньюстюб
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 23 апреля
Тактаров: Пусть Кадыров подарит Емельяненко розовый «Мерседес»
Российская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг на 4 года
«Я бы его побил»: Маскаев рассказал о сорвавшемся бое с Тайсоном
«Застрял с двумя психами»: Фуркад — о самоизоляции с дочерьми
Полузащитник «Брешии» может перейти в «Барселону» за €60 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь