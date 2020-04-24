Кикнадзе: Некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник «Локомотив» сообщил, что воспитанник клуба Самохвалов, выступавший за фарм-клуб железнодорожников «Казанка», умер в возрасте 22 лет. Тренер юношеской команды «Локомотива» Александр Гришин сообщил РИА Новости, что причиной смерти защитника стала сердечная недостаточность. В четверг Самохвалов был похоронен на Востряковском кладбище.

Тренер Андрей Талалаев ранее заявил, что в смерти футболиста виноваты его агенты, доктора и сам игрок, который писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.

«Сегодня тяжелый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло — огромная трагедия для его семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба. С соболезнованиями к родным и близким Кеши обратились мадридский “Реал” и Ассоциация европейских клубов (ECA), РЖД, РФСО “Локомотив”, РФС, РПЛ, спартаковская “Фратрия” и “Валенсия”, “Текстильщик” и “Сельта”, “Севилья,” АЗ, “Пескара”, ирландская “Дроэда”, “Анжи”, владимирское “Торпедо”, ФК “Сочи”, “Торпедо-БЕЛАЗ”, ростовский СКА, “Чайка”, ФК “Родина”, ХК “Локомотив”… Вижу в этом сострадании проявление солидарности, человеческого и футбольного единства. В этот полный горечи момент утраты мы благодарим всех, кто нашел слова поддержки», — заявил Кикнадзе РИА Новости.