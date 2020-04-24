Лунев назвал Гончаренко гением

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Под его руководством он играл в «Уфе» в 2016 году.

— Перед своим дебютом в чемпионате России я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу, — рассказал Лунев в интервью YouTube-каналу «Честность — не порок». — На тренировках все получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, психологический момент: долго шел — и вот оно, главное, по большому счету, не обосраться.

У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошёл ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и все. Ничего не придумывай, и всё будет нормально». И как рукой сняло волнение. Вышел — поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствием.