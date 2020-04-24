Лунев назвал Гончаренко гением
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев признался, что считает главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко гением.
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев признался, что считает главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко гением.
Под его руководством он играл в «Уфе» в 2016 году.
— Перед своим дебютом в чемпионате России я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу, — рассказал Лунев в интервью
У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошёл ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и все. Ничего не придумывай, и всё будет нормально». И как рукой сняло волнение. Вышел — поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствием.