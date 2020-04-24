Экс-гендиректор «Динамо»: У Погребняка была невменяемая зарплата. 10 млн в месяц за протирание штанов — перебор

Источник: Sport24

В начале 2018 года «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с игроком из-за системных нарушений трудового договора. После этого Погребняк обратился в палату по разрешению споров РФС, которая признала увольнение футболиста незаконным и обязала руководство клуба выплатить нападающему сумму, равную полугодовой зарплате. В это же время Погребняк подписал контракт с «Тосно».

«Погребняка пристегнули сюда же. Дескать, я не смог с ним расторгнуть контракт, а Широков смог. Что тут удивительного, если я не хотел платить отступные, а после меня он ушел довольный с полной компенсацией? У Погребняка изначально была невменяемая зарплата. И отсутствовало желание делать шаги навстречу клубу. Пришлось ловить его на глупости, оформлять прогул.

Понимал, что юридически увольнение или штраф в 20 миллионов евро вряд ли удастся прокачать. Но даже те два-три месяца, которые «Динамо» не платило Погребняку в полном объеме, стали облегчением для клубной казны. 10 миллионов в месяц для человека, протиравшего на лавке штаны, явный перебор. Видимо, кому-то очень нужно было подписать с ним такой контракт. В «Тосно», насколько знаю, Погребняк играл за миллион в месяц, — приводит слова Муравьева «Матч ТВ».