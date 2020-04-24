Футболист сборной России высказался о «продаже СССР американцам»
Вратарь сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Лунев в интервью
Вратарь сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Лунев в интервью
«Больше всего презираю президентов США времен холодной войны. Также вызывают негатив люди, которые продали СССР как раз американцам. Просто взяли и отдали», — высказался 28-летний голкипер.
23 апреля чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков заявил, что в России в данный момент действует «обыкновенный периферийный капитализм». Спортсмен посчитал, что после социалистической революции Россия вернулась обратно.