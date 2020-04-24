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13:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист сборной России высказался о «продаже СССР американцам»

Вратарь сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Лунев в интервью YouTube-каналу «Честность — не порок» рассказал, кто из исторических деятелей вызывает у него антипатию.

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«Больше всего презираю президентов США времен холодной войны. Также вызывают негатив люди, которые продали СССР как раз американцам. Просто взяли и отдали», — высказался 28-летний голкипер.

Лунев выступает за сине-бело-голубых с 2016 года. До этого вратарь играл за «Торпедо», «Сатурн» и «Уфу». В его активе также семь матчей за сборную России, в которых он пропустил 14 мячей.

23 апреля чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков заявил, что в России в данный момент действует «обыкновенный периферийный капитализм». Спортсмен посчитал, что после социалистической революции Россия вернулась обратно.

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