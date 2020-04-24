Футболист сборной России высказался о «продаже СССР американцам»

«Больше всего презираю президентов США времен холодной войны. Также вызывают негатив люди, которые продали СССР как раз американцам. Просто взяли и отдали», — высказался 28-летний голкипер.

Лунев выступает за сине-бело-голубых с 2016 года. До этого вратарь играл за «Торпедо», «Сатурн» и «Уфу». В его активе также семь матчей за сборную России, в которых он пропустил 14 мячей.