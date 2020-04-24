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15:10 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба, Черышев, Максименко и другие игроки сборных России поблагодарили врачей за труд аплодисментами

Игроки мужской и женской сборной России поблагодарили врачей, которые борются с распространением коронавируса.

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Источник: Sports.Ru

Пресс-служба сборной России выложила видео, на котором игроки аплодируют работникам медицины.

«Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» — сказано в сообщении твиттера сборной.

Среди прочих, участие в акции приняли Артем Дзюба, Денис Черышев, один из братьев Миранчуков, Александр Максименко, Ксения Коваленко, Константин Кучаев и Сергей Пиняев.

В России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом. Скончались 615 человек.

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