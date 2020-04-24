Дзюба, Черышев, Максименко и другие игроки сборных России поблагодарили врачей за труд аплодисментами
Игроки мужской и женской сборной России поблагодарили врачей, которые борются с распространением коронавируса.
Игроки мужской и женской сборной России поблагодарили врачей, которые борются с распространением коронавируса.
«Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» — сказано в сообщении твиттера сборной.
Среди прочих, участие в акции приняли Артем Дзюба, Денис Черышев, один из братьев Миранчуков, Александр Максименко, Ксения Коваленко, Константин Кучаев и Сергей Пиняев.
В России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом. Скончались 615 человек.