«Он себя больше любит, чем футбол». Орлов обвинил Смолова в непрофессионализме
Телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Сельты» Федора Смолова, который покинул Испанию, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса.
Телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Сельты» Федора Смолова, который покинул Испанию, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса.
«Конечно, это его непрофессионализм, который полностью проявился.
Смолов не является олицетворением профессионального футболиста. Он сыграет 10−15, даже 5 минут пробежит — потом пауза. Почему «Локомотив» с удовольствием его и отдал в аренду. Юрий Павлович Семин — прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется, и кто как играет.
Да, смотрите, какой гол он забил «Реалу». Потрясающий! Но это опять эпизод, а надо играть 90 минут, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».