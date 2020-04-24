«Он себя больше любит, чем футбол». Орлов обвинил Смолова в непрофессионализме

«Конечно, это его непрофессионализм, который полностью проявился. Все-таки он себя больше любит, чем футбол. Как говорят: любить надо не себя в футболе, а футбол в себе. Я думаю, что «Сельта» не собирается оставлять его. Сейчас на него обрушился главный тренер: «Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал».

Смолов не является олицетворением профессионального футболиста. Он сыграет 10−15, даже 5 минут пробежит — потом пауза. Почему «Локомотив» с удовольствием его и отдал в аренду. Юрий Павлович Семин — прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется, и кто как играет.