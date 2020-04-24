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24 апреля, источник: Sport24

«Он себя больше любит, чем футбол». Орлов обвинил Смолова в непрофессионализме

Телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Сельты» Федора Смолова, который покинул Испанию, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса.

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«Конечно, это его непрофессионализм, который полностью проявился. Все-таки он себя больше любит, чем футбол. Как говорят: любить надо не себя в футболе, а футбол в себе. Я думаю, что «Сельта» не собирается оставлять его. Сейчас на него обрушился главный тренер: «Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал».

Смолов не является олицетворением профессионального футболиста. Он сыграет 10−15, даже 5 минут пробежит — потом пауза. Почему «Локомотив» с удовольствием его и отдал в аренду. Юрий Павлович Семин — прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется, и кто как играет.

Да, смотрите, какой гол он забил «Реалу». Потрясающий! Но это опять эпизод, а надо играть 90 минут, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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24 апреля© Piter.tv
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