Кокорин сообщил об интересе от трех итальянских клубов. Один из них — «Рома»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в эфире передачи «КраСава» на ютубе рассказал, что в его услугах заинтересованы три
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в эфире передачи «КраСава» на ютубе рассказал, что в его услугах заинтересованы три
— Давай по Италии расставим все точки над «i». Откуда вариант и были ли с
— Откуда вариант — не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно.
— Есть
— Да, все три.
— «Юве» есть?
— «Юве» нет.
— То есть это «Милан», «Интер» и «Наполи»?
—
— А сам ты куда хочешь?
— Я бы в «Рому» хотел.
— Так, а «Рома» есть в этом списке?
— Да, да.
Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» действует до лета 2020 года, а новый пока не подписан. В приостановленном