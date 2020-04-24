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24 апреля, источник: Sport24

Кокорин сообщил об интересе от трех итальянских клубов. Один из них — «Рома»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в эфире передачи «КраСава» на ютубе рассказал, что в его услугах заинтересованы три топ-клуба Серии А.

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— Давай по Италии расставим все точки над «i». Откуда вариант и были ли с кем-то переговоры?

— Откуда вариант — не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно.

— Есть топ-клубы из этих трех?

— Да, все три.

— «Юве» есть?

— «Юве» нет.

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— То есть это «Милан», «Интер» и «Наполи»?

— Что-то рядом, один ты угадал.

— А сам ты куда хочешь?

— Я бы в «Рому» хотел.

— Так, а «Рома» есть в этом списке?

— Да, да.

Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» действует до лета 2020 года, а новый пока не подписан. В приостановленном из-за коронавируса сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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24 апреля© Piter.tv
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