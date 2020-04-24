Кокорин сообщил об интересе от трех итальянских клубов. Один из них — «Рома»

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— Давай по Италии расставим все точки над «i». Откуда вариант и были ли с кем-то переговоры?

— Откуда вариант — не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно.

— Есть топ-клубы из этих трех?

— Да, все три.

— «Юве» есть?

— «Юве» нет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b4d672cc6b92ff99d468" data-vnd="b4d672cc6b92ff99d468" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b4d672cc6b92ff99d468" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— То есть это «Милан», «Интер» и «Наполи»?

— Что-то рядом, один ты угадал.

— А сам ты куда хочешь?

— Я бы в «Рому» хотел.

— Так, а «Рома» есть в этом списке?

— Да, да.