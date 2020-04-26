Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

Проведение спортивных турниров в России и в большинстве других стран было приостановлено из-за пандемии коронавируса. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения.
«Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома здоровее не будешь! Стерильность — враг иммунитета. Вирус — это не приговор», — написал Вартапетов на своей странице в Instagram.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 190 тысяч человек скончались.