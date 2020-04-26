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12:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Проведение спортивных турниров в России и в большинстве других стран было приостановлено из-за пандемии коронавируса. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения.

«Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома здоровее не будешь! Стерильность — враг иммунитета. Вирус — это не приговор», — написал Вартапетов на своей странице в Instagram.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 190 тысяч человек скончались.

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