Семин высказался о слухах по поводу смены главного тренера в «Локомотиве»

Ранее СМИ сообщили, что клуб ведет переговоры с экс-тренером «Партизана» Марко Николичем. Отмечается, что руководство клуба может объявить о смене тренера в мае 2020 года.
«Я никакой информации на этот счет дать не могу. Тут надо спрашивать у руководителей клуба, которые могут взять и поменять. Обсуждал ли я что-нибудь с руководством? Все спрашивайте у них», — цитирует Семина Sport24.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не подтвердил информацию о возможной смене тренера в клубе.