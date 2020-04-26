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20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин высказался о слухах по поводу смены главного тренера в «Локомотиве»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о своей возможной отставке и назначении нового тренера «железнодорожников».

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Источник: Спорт РИА Новости
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Экс-футболист «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Кайрата» и «Кубани», знаменитый специалист, двукратный чемпион России и чемпион Украины, обладатель пяти Кубков России, многолетний рулевой «Локомотива», бывший главный тренер сборной России, московского и киевского «Динамо», «Памира» и «Габалы», «Мордовии» и «Анжи» Юрий Семин справляет юбилей.

Ранее СМИ сообщили, что клуб ведет переговоры с экс-тренером «Партизана» Марко Николичем. Отмечается, что руководство клуба может объявить о смене тренера в мае 2020 года.

«Я никакой информации на этот счет дать не могу. Тут надо спрашивать у руководителей клуба, которые могут взять и поменять. Обсуждал ли я что-нибудь с руководством? Все спрашивайте у них», — цитирует Семина Sport24.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не подтвердил информацию о возможной смене тренера в клубе.

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