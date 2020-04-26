Орещук: Агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова

«Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нём после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из “Спартака” после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем», — приводит слова Орещука «RT на русском».