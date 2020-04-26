Газзаев предложил вдвое сократить число футбольных клубов в России
Заслуженный тренер России по футболу, глава комитета по делам национальностей Государственной думы РФ Валерий Газзаев считает, что кризис
Заслуженный тренер России по футболу, глава комитета по делам национальностей Государственной думы РФ Валерий Газзаев считает, что кризис
«Любой кризис, даже очень масштабный, — это всегда новая возможность для развития. И сейчас самое время внести коррективы в структуру нашего чемпионата и всего российского футбола — увеличить количество участников
По мнению четырехкратного чемпиона России во главе «Алании» и ЦСКА, многие клубы — и не только в футболе, но и в других видах спорта — будут испытывать в ближайшее время проблемы с финансированием из государственных бюджетов. «В текущий момент все ресурсы государства должны быть брошены на поддержку системы здравоохранения, а в будущем — на восстановление экономики и на решение проблем в социальной сфере», — заметил депутат. Он не сомневается, что поступления от частных
Обладатель Кубка УЕФА-2005 с ЦСКА также назвал оптимальное количество нелюбительских футбольных команд в России. «Решение о сокращении числа профессиональных клубов до 54 (сейчас их более 100) и о расширении
Все футбольные соревнования в России были прерваны с 17 марта. Пауза продлится как минимум до 31 мая. При этом в Российской