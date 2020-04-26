Футбольный агент оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил шансы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина перейти в европейский клуб.
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил шансы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина перейти в европейский клуб.
По мнению футбольного агента, форвард, выступающий на правах аренды в «Сочи», является одним из самых талантливых российских футболистов своего поколения.
«29 лет — возраст для отъезда не критичный, но это последний шанс Кокорина уехать в хороший европейский клуб. Думаю, он может заиграть в любой команде, занимающей