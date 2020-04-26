Футбольный агент оценил шансы Кокорина уехать в Европу

По мнению футбольного агента, форвард, выступающий на правах аренды в «Сочи», является одним из самых талантливых российских футболистов своего поколения.

«29 лет — возраст для отъезда не критичный, но это последний шанс Кокорина уехать в хороший европейский клуб. Думаю, он может заиграть в любой команде, занимающей третьи-пятые места в топ-5 лиг Старого Света», — цитирует Орещука RT.