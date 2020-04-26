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22:14 (мск), источник: Vesti.kz

Уткин высказался об Аршавине

Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к бывшему полузащитнику «Кайрата» и экс-капитану сборной России Андрею Аршавину. Его слова приводит Sports.ru.

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— Ваше отношение к Аршавину изменилось с тех пор, как он завершил карьеру? Кстати, почему вы его не любили?

— Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное. Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И, в общем, он не признавал этого.

Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера — я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, — вполне вписывается в слово «говнюк». Чтобы вы понимали, у меня нет сугубо отрицательного отношения к этому понятию. Например, мне очень нравится определение Хиддинка, что нападающий всегда должен быть немножко говнюком. Вы понимаете, что я имею в виду?

Но я всегда считал и считаю его ярким человеком, интересным собеседником. Ему немножечко, как мне кажется, не хватает целеполагания. Я уверен, что на спортивном телевидении и вообще как источник актуальных мнений и рассказов о спорте он надолго. Он, безусловно, талантлив. Если он рискнет выбрать себе эту стезю, будет круто.

Мы в достаточно добрых отношениях. Не общаемся постоянно, но у нас много общих знакомых — передаем друг другу приветы и на этой неделе обменялись смсками, — сказал Уткин во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

В конце 2018 года Аршавин объявил о завершении карьеры, а его последним клубом стал «Кайрат», за который он выступал с марта 2016 по ноябрь 2018 года. За алматинцев хавбек провел 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 раз и отдал 37 голевых передач. Сейчас 38-летний экс-футболист работает экспертом на телевидении и тренером в академии «Зенита».

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Уткин высказался об Аршавине
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