Общее собрание РПЛ рассмотрит вопрос возобновления чемпионата России
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Заседание общего собрания Российской
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Заседание общего собрания Российской
Собрание начнется в 12:00 мск и во второй раз пройдет в формате видеоконференции — впервые в подобном виде оно состоялось 3 апреля. Как рассказал тогда по его итогам президент РПЛ Сергей Прядкин, лига имеет несколько вариантов возобновления турнира — начиная с первых чисел июня вплоть до середины июля. На прошлой неделе в релизе лиги было обозначено, что РПЛ планирует провести первые матчи после паузы в любую из недель с середины июня по середину июля, дата старта будет зависеть от распространения коронавируса и указов властей. Также было сказано, что оставшиеся восемь туров могут быть сыграны без зрителей.
На предыдущем собрании также обсуждался вопрос снижения зарплат, вызванного убытками, которые клубы несут
Поэтому главным при обсуждении будет именно вопрос продолжения чемпионата. По информации ТАСС, общее собрание обсудит календарь турнира, механизм возвращения иностранных игроков
На решение общего собрания должно повлиять недавнее заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который рассматривал в том числе и рекомендации ассоциациям по завершению чемпионатов. УЕФА пошел на уступки, позволив не доигрывать национальные турниры в том случае, если от властей страны последует запрет проводить соревнования до даты, позволяющей завершить сезон к приемлемому сроку. Еще одним условием досрочного окончания чемпионатов могут быть непреодолимые экономические проблемы.
При досрочном завершении чемпионатов решение о том, какие команды попадут в еврокубки в следующем сезоне, принимает руководство лиг. Однако УЕФА, как было сказано, оставляет за собой право на окончательное утверждение списка участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Исполком постановил, что распределение еврокубковых квот должно быть основано на принципах объективности, прозрачности и недискриминации.
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