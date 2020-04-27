Рекордсмен по штрафам в ЦСКА. Вагнер Лав всю карьеру доказывал, что он особенный
Как же ЦСКА повезло в 2004-м! А ведь Газзаев мог сильно ошибиться, если бы сделал другой выбор.
Как же ЦСКА повезло в 2004-м! А ведь Газзаев мог сильно ошибиться, если бы сделал другой выбор.
Вагнер Лав, или просто Ваня, — бразильский волшебник, легенда ЦСКА и лучший
Ух, в какой же кульминационный момент Вагнер Силва ди Соуза появился в ЦСКА! Летом 2004-го от «армейцев» ждали выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Ждали следует заменить на «требовали» и добавить «очень даже».
Тому было несколько причин.
А тут ещё первый матч 2-го отборочного раунда с «Нефтчи» в Баку завершился нулевой ничьей. И единственный пропущенный гол на «Динамо» мог стоить ЦСКА очень дорого.
И вот в такой
Тот факт, что он стал самым дорогим трансфером в истории ЦСКА (форвард «Палмейраса» обошёлся москвичам в $ 6,8 млн), уверен, на него вообще не давил. А вот боссы клуба волновались — оправдается ли выбор между Вагнером и аргентинцем Фернандо Кавенаги, который за $ 11,5 млн долларов ушёл в «Спартак».
Те, кто сейчас не помнит событий тех дней, рискуют представить, что Вагнер приехал в ЦСКА совсем неопытным юнцом (20 лет ему исполнилось только в июне), таким бразильским котом в мешке. Позвольте — игроком сборной страны и обладателем Кубка Америки! Он и
Весь вклад Вагнера, заявленного на турнир ещё как игрок «Палмейраса» — первые 34 минуты за сборную против костариканцев в матче группового этапа. Конкуренция в атаке у бразильцев была на уровне — Адриано, Луис Фабиано, Жулио Баптиста…
Финал Кубка Америки состоялся 25 июля, а уже 4 августа ЦСКА предстоял ответный матч с «Нефтчи». Вагнер прилетел в Москву 2-го. Он добирался до нас 17 часов: «Вылетели из
Его первое интервью в России вышло с громким заголовком: «Сыграть с “Нефтчи”? А разве не за этим я сюда приехал?!».
Свои цели в ЦСКА он обозначил четко: «Попасть в основной состав и поскорее вписаться в команду. Это задача на ближайшее время. А вообще, этот сезон мне бы очень хотелось завершить чемпионом страны. Стать душой команды? Почему бы и нет?».
Это потом журналисты раскопают историю о сексуальных приключениях футболиста, который умудрялся развлекаться с девушками на базе «Палмейраса», когда там был объявлен предыгровой карантин…
На игру 4 августа Газзаев выставил следующий состав: Акинфеев, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Шемберас, Рахимич, Алдонин, Гусев, Жирков, Ярошик, Семак, Олич.
Первый тайм завершился без забитых мячей («И возникли зловещие ассоциации с «Вардаром», — отметит потом
Время Вагнера! На 46-й новичок выйдет — на 72-й забьёт. К тому времени счёт уже будет 1:0 — первый мяч в ворота «Нефтчи» головой отправит Ролан Гусев.
«Едва появившись на поле, бразилец дважды продемонстрировал скоростной дриблинг, сразу дав понять, что авансы выданы ему не зря. Забил гол, ловко устранив двух соперников, и низом от линии штрафной уложив мяч в дальний угол. Стало очевидно: Вагнер, которому потребовалось менее получаса, чтобы открыть счет своим голам за ЦСКА, футболист и впрямь незаурядный», — напишет «Спорт-Экспресс».
Такой прыти дебютанта удивятся даже телевизионщики — в титре, представляющем гол, Вагнер будет проходить как defender — «защитник».
Отмечать успех 11-й номер
«Вагнер Love: с любовью к ЦСКА» — с такой обложкой выйдет на следующий день «Спорт-экспресс». Наряду с Гусевым Вагнер получит высшую оценку среди всех игроков матча — 6,5.
«Выпуская Вагнера, я, конечно, рисковал, — признается Газзаев. — Ведь он всего два дня тренировался с командой. На весь матч его не хватило бы, а 45 минут он провёл очень хорошо. Доказал, что мы сделали удачное приобретение».
Президент ЦСКА Евгений Гинер также отметит новичка: «Вагнер футболист сборной Бразилии, разве нужно к этому
Всевидящее трансферное око Гинера уже тогда оценило — выбор верный?
На следующий день на официальной презентации новичков ЦСКА (тем летом состав команды также пополнили Сергей Даду и Милош Красич) Вагнер выдаст ещё один концерт. Пообещает забить в оставшихся 14 матчах чемпионата России 12 мячей, объяснит смысл своей причёски («Время от времени я меняю цвет косичек. В последней игре за “Палмейрас” они у меня были цвета этого клуба — зелёные. А приехав в Москву, выбрал синий цвет в честь ЦСКА»), и порадует болельщиков первыми успехами в изучении русского языка («спасибо» и «доброе утро»).
До конца года бразилец отличится… 12 раз. Уже во втором матче чемпионата — 20 августа — дважды огорчит «Ротор». Но свои главные мячи отгрузит «Рейнджерс» в последнем раунде европейского отбора.
Вопрос — а если бы он не приехал?
«Вагнер Лав — парень очень талантливый, но чересчур самоуверенный, — напишет Газзаев в автобиографии «Путь воина». — Более сложных футболистов отыскать трудно. Вандерлей Лушембургу рассказывал мне, что от Вагнера на родине жутко настрадались! Для него не существует такого понятия, как дисциплина. Он настоящий артист: делает что хочет. И наоборот, что не хочет, ни за что делать не будет.
И вот его приходилось держать в ежовых рукавицах. Неслучайно, именно Вагнер стал рекордсменом по штрафам среди всех моих подопечных за всю мою тренерскую карьеру. Я знал, стоит мне чуть ослабить контроль, как форвард найдет повод и умчится на родину, на
Один раз он слишком долго задержался в Бразилии. После этого был тяжёлый разговор, я оштрафовал его на максимально возможную сумму. И на будущее объяснил, что каждый день опоздания в расположение клуба будет обходиться игроку в некую, в гораздо большую сумму, чем остальным. Сумма была такая, что этот неординарный форвард больше не опаздывал.
Вагнер, безусловно, большой игрок. Лучший легионер за всю историю
Вагнер — 259 матчей за ЦСКА, 124 мяча, 14 трофеев. Кавенаги — 63 матча за «Спартак», 17 мячей, 0 трофеев. Комментарии излишни.
Вспомнить дебют Вагнера в России (и не только дебют) я попросил известного болельщика «армейцев» Михаила Грушевского.
— 16 лет прошло —
— Он стал ещё и самым дорогим игроком в истории ЦСКА.
— И это тоже обсуждалось. 6 миллионов долларов. По тем временам сумма будь здоров. При нынешней инфляции можно смело добавлять нолик. Сегодня бы Вагнер стоил 60 миллионов, не меньше.
Единственное, просачивались слухи, что «Спартак» его тоже очень хотел, но мы их опередили.
— А они взяли Кавенаги. Который мог оказаться в ЦСКА.
— Вот видите, как бывает. Для «Спартака» он оказался почти бесполезным. Но кто знает, как бы у аргентинца получилось, перейди он к нам? Может, и заиграл бы. А Вагнер в «Спартаке».
— Уверен, болельщики ЦСКА, представив эту картину, в один голос прокричат: «Чур-чур-чур!».
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— Матч с «Нефтчи».
— Феерический дебют, что уж тут говорить. Он
Кстати, я точно знаю, что в прошлом году он мог ещё раз вернуться. Свободным агентом. В четвёртый раз! Но ЦСКА не стал этого делать. Думаю, что и правильно. Всему своё время, уходя — уходи. В 2013-м Вагнер после победы в Суперкубке у «Зенита» — это была его прощальная ария — за хорошие деньги уехал в Китай. Помог клубу заработать. И себя не обидел.
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— Ох, их столько! Конечно, весь тот Кубок УЕФА. Где они феерили в атаке на пару с Карвалью плюс Жирков. Рвали любую оборону!
Его второе пришествие в ЦСКА в 2010-м. Дерби со «Спартаком» в «Лужниках». Вагнер только вернулся из Бразилии, и, кажется, не проведя ни одной тренировки, сразу вышел в основе. И на 90-й минуте забил победный гол! После матча его будут спрашивать: «Как?! Вы же только что прилетели!» Вагнер скажет — я не ручаюсь за дословность: «Когда мяч ударяется о мою ногу, я сразу забываю об усталости и обо всём остальном».
Понимаете — он рождён футболистом! Такое дитя футбола. Вне возраста. Что в 20 лет таким был, что будет в 90.
Никогда не забуду, как Слуцкий рискнул его первый раз заменить. После того как Вагнер в Лиге Европы не забил с пенальти. Громили киприотов 4:0, и он в концовке пошёл к «точке». Так вальяжно, лениво… И ударил абсолютно наплевательски и неуважительно к вратарю. Тот легко с ударом справился. Слуцкий тут же отреагировал — демонстративно заменил бразильца. Боже мой — надо было видеть лицо Вагнера в этот момент! Обиделся как ребёнок, у которого в песочнице машинку отобрали!
В плане поступков и поведения он всегда был абсолютно непредсказуемым. Играем дома с Нальчиком. Вагнер, сам того не желая, грубо идет на защитника — прямой ногой. Красная карточка. Как он потом переживал! Чуть ли не плакал! Пошёл в раздевалку, вернулся… Перед этим защитником сорок раз извинился. Тот уже и сам забыл, что случилось. А Вагнер всё раскаивался, что сыграл так некрасиво и неряшливо.
Очень своенравный. Отсутствие субординации и дисциплины — игровой и вообще — всегда отличало Вагнера. Известная история — когда ему в ЦСКА сказали, что нужно тренироваться в щитках, он был готов оплатить все штрафы на сезон вперёд, только бы этого не делать.
Помню, как Газзаев в 2008-м наказал его после «Динамо». Бразилец тоже обиделся на замену, хотя действительно провёл неудачный матч. Так Валерий Георгиевич на него санкции наложил — убрал из состава. Зато потом злой Вагнер против «Спартака» вышел и уже в первом тайме сделал
Да многие его голы вспоминаются — «Сатурну», «Локомотиву»… Прекрасно помню ответное дерби со «Спартаком» в 2010 году в Химках. Мы после удаления Шембераса почти весь второй тайм играли вдесятером, уступая 0:1. И забили три! Вагнер — последний. Как же он за эти полтора часа измотал Пареху — просто уничтожил!
А «Зениту» в том же 2010-м левой ногой в девятку! В чём феномен Вагнера — он не только двуногий футболист, но и, в отличие от многих других центрфорвардов, дальними ударами мог забивать —
И, конечно, сольные проходы. Как сейчас перед глазами — его рывок к воротам. В этой своей уникальной манере. Кривые ноги, в раскачку… Набирал скорость, а наиболее нетерпеливые болельщики на трибуне, тратя последние нервы, кричали: «Да отдай ты уже пас, сволочь!» (Смеётся.)
— Лучший легионер в истории российского футбола?
— Один из — это точно. Меня тут попросили назвать тройку лучших футболистов ЦСКА в XXI веке. Первым я, конечно, назвал Акинфееева. Игорь — это наше всё. Просто вне конкуренции, за скобками. Потом — и вот тут со мной, думаю, многие поспорят — поставил Игнашевича. За выслугу лет. А на третье место — Вагнера. Хотя если брать любовь болельщиков, он находится чуть ли не на одном уровне с Акинфеевым.
Роман Вагин