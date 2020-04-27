Нобоа: Потенциала «Сочи» хватило бы для борьбы за еврокубки

Источник: РИА "Новости"

Чувствую себя на 25 лет

— В начале апреля вам исполнилось 35 лет. Чувствуется возраст?

— Да, мне исполнилось 35 лет. Праздновал день рождения с девушкой с детьми. Слушайте, это отличный возраст. Самое главное — у меня есть человек, которого я люблю. Он был рядом со мной. Я себя чувствую на 25−28 лет.

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— Уже проскакивают мысли о завершении карьеры?

— Пока не думаю об этом. Пока у меня есть силы, пока чувствую себя хорошо, пока могу помочь команде, я буду играть. Буду смотреть, как себя чувствую и принимать решение. Когда у меня были проблемы (в сезоне-2018/19 Нобоа получил травму колена и выбыл на полгода — ред.), я думал закончить карьеру. Сейчас я чувствую себя хорошо, мне нравится играть в футбол.

— Нет желания завершить карьеру в «Сочи»?

— Нет, я пока вообще не думаю об этом. Мой контракт с «Сочи» рассчитан еще на один сезон. Я хочу играть, а не думать о завершении карьеры. Как это соглашение закончится, буду думать о будущем. Пока мыслей о завершении карьеры совсем нет.

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В футбол играю в коридоре с детьми

— Как изменился Кристиан Нобоа за последние пять-десять лет?

— Конечно, есть разница, когда тебе 25 и 35 лет. В плане футбола я чувствую, что стал более умным. Я меньше бегаю, знаю, куда бежать, когда открываться, где будет свободная зона.

— Что делаете на самоизоляции, из чего состоит ваш день?

— Я все время провожу дома. Завтракаю и начинаю тренироваться. Занимаюсь на велотренажере, выполняю упражнения по личному плану, обедаю. Затем играю с детьми в футбол в коридоре. Поверьте, это как обычная тренировка! Мы стараемся активно жить. Не лежать на кровать, не сидеть на диване все время.

— Спортсмены открывают для себя новые занятия на самоизоляции.

— Я все время посвящаю детям. Сейчас я не читаю книги. Смотрю сериалы, но только вечером, после 22:00. Включаем Netflix, выбираем сериал и смотрим. Сейчас их много. Мне нравятся испанские сериалы — они разные по жанру, но очень интересные.

— На время самоизоляции вы остались в Сочи. Почему не уехали на родину?

— Остался в Сочи, потому что здесь эпидемиологическая ситуация была неплохой. Еще и погода отличная. Мы хотели привезти сюда еще детей. Не думали, что всё так быстро закроется.

— Уже известно, когда «Сочи» возобновит тренировочный процесс?

— Кажется, этого реально никто не знает. Возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая, но это не точно. Пока мы готовимся дома, делаем все, что сказали нам тренеры. Самое главное — не набрать лишние килограммы. С ними будет сложно набрать форму.

— Не страшно доигрывать чемпионат? Нет желания, чтобы сезон завершился прямо сейчас?

— Есть желание играть. Страха нет. Хочется тренироваться, играть. У нас отличная команда, хорошее настроение, чувство, что мы можем играть и побеждать. Пока мы ничего не можем сделать. Самое главное для нас — играть в безопасных условиях. Это самое важное.

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«Сочи» в первой и второй частях сезона — одна и та же команда

— На ваш взгляд, стоит ли играть без зрителей?

— Конечно, играть без фанатов не хочется, но это не самый плохой вариант. Они смотрели бы наши матчи по телевизору, поддерживали «Сочи» и оставались дома. Это будет интересно. Однако, как я уже сказал, самое главное — здоровье. Как мы себя будем чувствовать, болельщики, все люди. Конечно, можно играть с фанатами. Это важная часть игры, но, повторюсь, самое важное сейчас для всех — самочувствие и здоровье людей, в том числе футболистов.

— «Сочи» в первой и второй частях сезона — две разные команды. Объясните, что случилось с вами зимой?

— Нет, для меня это одинаковые команды. У нас были проблемы с атакой в первой части сезона. Мы создавали моменты, но не реализовывали их. У нас были маленькие ошибки в защите, они выливались в пропущенные мячи. Сейчас все наоборот. Мы почти не ошибаемся в защите и остро атакуем, делаем каждый момент опасным. Конечно, в этом есть большая заслуга Александра Кокорина. Мы все работаем на результат.

— Что привнес в команду Владимир Федотов, который принял «Сочи» в декабре?

— Он привнес тактику. Мы вернули себе уверенность.

Сейчас мы можем играть и побеждать. Это чувство привнес главный тренер. Сейчас чувствуем себя семьей, помогаем друг другу. Изменилась атмосфера. Федотов — классный тренер.

Что полезно знать Если сидишь дома

— Если бы «Сочи» играл так со старта сезона, на что могла бы претендовать команда? Может, Лига Европы?

— Я думаю, это как минимум. Если бы мы так играли с начала сезона, то бились бы за еврокубки. Поверьте, никто не хочет бороться за выживание. Мы хотели выигрывать, делали все, чтобы команда побеждала. Когда ты начинаешь сезон, ты хочешь бороться за место на пьедестале. Конечно, есть мысли о чемпионстве, но мы знаем, что у каждой команды есть определенные возможности.

— Объясните, как Александр Кокорин изменил «Сочи»?