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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Зенита» Ригони оплатил продуктовые наборы для аргентинцев

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Аргентинский футболист петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони оплатил продуктовые наборы для жителей родного города, сообщается на сайте российской команды.

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Аргентинский полузащитник поддержал 50 семей в Колония Каройя, связанных с его детским клубом «Бочас Спорт», и приобрел для них продукты длительного хранения.

«В “Бочас Спорт” я начал играть в футбол, встретил там друзей, которые и по сей день рядом со мной. Время, проведенное в нем, было радостным и счастливым, поэтому я рад помочь ему, как только появляется такая возможность. Это скромный клуб, переживающий сейчас сложные времена, и я поддержал семьи, связанные с ним, особенно те, в которых есть дети, играющие в футбольной школе “Бочас”», — сказал Ригони.

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