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14:54 (мск), источник: Sport24

Слуцкий: Вряд ли Загитова сможет навязать борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может вернуться в спорт, но вряд ли будет способна конкурировать со своими более юными соотечественницами.

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В конце прошлого года Загитова объявила о приостановке карьеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Она может и вернуться, но в сборной очень большая конкуренция. Вряд ли Загитова сможет навязать борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной. Через некоторое время и Валиева появится со своим четверным. Сейчас без изменений технических правил ей будет невозможно соревноваться с юниорками. Не думаю, что Алина сможет выучить в таком возрасте сложные прыжки. Наверное, я навлеку на себя гнев ее фанатов, но это так и есть. Если ей нравится кататься и соревноваться, как Алене Леоновой, пожалуйста. Я не верю в спортивную составляющую. Вовремя уйти — искусство. Алина ушла действующей чемпионкой мира. Вряд ли кто-то вспомнит финал Гран-при этого года. Нужно иметь большое мужество, чтобы решиться на такое. Любителям фигурного катания будет сильно не хватать Загитовой, но они смогут утолить этот голод в многочисленных шоу с ее участием», — сказал Слуцкий в интервью Sport24.

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