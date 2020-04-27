Бывший тренер клуба РПЛ удивился высоким зарплатам футболистов

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Хохлов заявил, что игроки в России зарабатывают больше, чем должны. «Есть футболисты, которые не то чтобы валяют дурака, но судя по их уровню я не мог понять, почему у них такая большая зарплата», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что футболисты не виноваты в том, что получают много, потому что не сами устанавливают размеры оклада.

Ранее футболист московского «Спартака» Георгий Джикия связал падение уровня РПЛ с понижением зарплат игроков на фоне пандемии коронавируса. «Если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то уровень станет ниже», — заявил футболист.