РФС и РПЛ обсудили варианты обмена клубами между РПЛ и ФНЛ
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и Российская
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и Российская
Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая
В том случае, если сезон-2019/20 РПЛ будет доигран до конца, по его итогам лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ). При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.
Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, в этом случае к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. В этом случае
Эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС.