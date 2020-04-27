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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС и РПЛ обсудили варианты обмена клубами между РПЛ и ФНЛ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обсудили два варианта обмена клубами между лигами по итогам сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте РПЛ.

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Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. В понедельник состоялось заседание общего собрания РПЛ.

В том случае, если сезон-2019/20 РПЛ будет доигран до конца, по его итогам лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ). При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

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Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, в этом случае к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. В этом случае из-за плотности календаря сезон-2020/21 пройдет без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами.

Эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС.

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