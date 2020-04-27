Семин прокомментировал предложения РПЛ по завершению сезона

«Неважно, устраивает ли меня ситуация в таблице или нет. Я надеюсь на позитивное развитие событий, чтобы нам дали доиграть этот чемпионат. Самое главное — нам всем надо оставаться здоровыми», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».