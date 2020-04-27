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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин прокомментировал предложения РПЛ по завершению сезона

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал свои пожелания по поводу вариантов завершения текущего футбольного сезона.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Главные цифры матча за Суперкубок России.

Ранее руководство Российской премьер-лиги предложило клубам доиграть сезон с 21 или 28 июня.

«Неважно, устраивает ли меня ситуация в таблице или нет. Я надеюсь на позитивное развитие событий, чтобы нам дали доиграть этот чемпионат. Самое главное — нам всем надо оставаться здоровыми», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

По итогам 22 туров «Локомотив» занимает вторую строку турнирной таблицы РПЛ, имея 41 очко в активе.

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10 февраля© Ньюстюб
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