Семин прокомментировал предложения РПЛ по завершению сезона
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал свои пожелания по поводу вариантов завершения текущего футбольного сезона.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал свои пожелания по поводу вариантов завершения текущего футбольного сезона.
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«Неважно, устраивает ли меня ситуация в таблице или нет. Я надеюсь на позитивное развитие событий, чтобы нам дали доиграть этот чемпионат. Самое главное — нам всем надо оставаться здоровыми», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».
По итогам 22 туров «Локомотив» занимает вторую строку турнирной таблицы РПЛ, имея 41 очко в активе.