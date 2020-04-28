Грозный: Спартаковский дух утерян. Одно чемпионство за 18 лет — это нонсенс!
Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный, который в настоящее время тренирует карагандинский «Шахтер», поделился своим мнением о происходящем в московском клубе.
Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный, который в настоящее время тренирует карагандинский «Шахтер», поделился своим мнением о происходящем в московском клубе.
«Конечно, я смотрю матчи «Спартака», а также «Ахмата», в котором тоже работал. Я вообще стараюсь смотреть весь российский футбол. Мне, как и тем, кто имел отношение к победам «Спартака», хочется, чтобы «Спартак» каждый год боролся за чемпионство. У нас полная психология победителей. Если ты работал или работаешь в такой команде, то ты должен понимать, что
«Спартак» всего один раз становился чемпионом после нашего ухода с Олегом Ивановичем. И то сделали это только при Каррере. Я для себя до сих пор не могу понять, что препятствует этому. Я переживаю за «Спартак». Мне кажется, что не хватает стабильности, чтобы дали возможность тренеру нормально работать. Я не говорю про фамилии, но это важно.
Ромбик и
Можно ли говорить о том, что тот спартаковский дух, который был при мне и Романцеве, сейчас утерян? Безусловно, да. Тогда, имея меньшие финансовые возможности, для нас именно культура игры «Спартака» была важнейшим фактором. Эти стеночки и забегания, когда мы в Европе в 6 матчах 6 раз выходили победителем, говорят о многом. Мы много кого обыгрывали, не имея и близко тех финансовых условий, которые были у соперников, но шел разговор именно об игре. У нас игра была на первом месте, поэтому мне кажется, что есть смысл и сейчас сконцентрироваться на игре, а не на интервью или инстаграме. Тем более, что в «Спартаке» очень приличный подбор игроков.
Я не знаком с Тедеско и его видением игры, поэтому для меня будет некорректно говорить, сможет ли он поставить спартаковскую игру. Я не знаю его, он никогда не был в системе «Спартака», поэтому маловероятно. Тедеско может поставить ту игру, которую он видит, какая была у него в «Шальке». Наверное, поставить спартаковскую игру легче тем, кто сами были спартаковцами и кто знает некоторые нюансы.
Я не знаю, кто является консультантом Федуна, но в любом случае эти советы не идут на пользу «Спартаку». Команда всего один раз за 18 лет смогла стать чемпионом. Это нонсенс, это неправильно. Значит, нужно кардинально
Сейчас много