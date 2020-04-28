Грозный: Спартаковский дух утерян. Одно чемпионство за 18 лет — это нонсенс!

Источник: Sport24

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Все вылеты красно-белых.

«Конечно, я смотрю матчи «Спартака», а также «Ахмата», в котором тоже работал. Я вообще стараюсь смотреть весь российский футбол. Мне, как и тем, кто имел отношение к победам «Спартака», хочется, чтобы «Спартак» каждый год боролся за чемпионство. У нас полная психология победителей. Если ты работал или работаешь в такой команде, то ты должен понимать, что по-другому нельзя. По сравнению с тем временем, когда мы работали с Олегом Романцевым, естественно, финансовые составляющие возросли, построили новый стадион, много чего сделано. Но мы тогда каждый год становились чемпионами. А что же сейчас «Спартаку» мешает?

«Спартак» всего один раз становился чемпионом после нашего ухода с Олегом Ивановичем. И то сделали это только при Каррере. Я для себя до сих пор не могу понять, что препятствует этому. Я переживаю за «Спартак». Мне кажется, что не хватает стабильности, чтобы дали возможность тренеру нормально работать. Я не говорю про фамилии, но это важно.

Ромбик и красно-белая полоса на футболке — это была гордость. Не обижая многих, но мне кажется, что сейчас футболисты не всегда понимают, какую футболку надевают и какая у нее история. Многие красиво говорят на камеру, но в действительности для них финансовая составляющая выше, чем история и традиции «Спартака». Не может быть, чтобы за столько времени команда один раз стала чемпионом. Это не совсем правильно, это не по статусу «Спартака». Я уверен, что у многих, кто сейчас работает и играет в «Спартаке», есть амбиции, но чего-то «Спартаку» не хватает. Да и тренерская чехарда никогда не шла на пользу команде.

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Можно ли говорить о том, что тот спартаковский дух, который был при мне и Романцеве, сейчас утерян? Безусловно, да. Тогда, имея меньшие финансовые возможности, для нас именно культура игры «Спартака» была важнейшим фактором. Эти стеночки и забегания, когда мы в Европе в 6 матчах 6 раз выходили победителем, говорят о многом. Мы много кого обыгрывали, не имея и близко тех финансовых условий, которые были у соперников, но шел разговор именно об игре. У нас игра была на первом месте, поэтому мне кажется, что есть смысл и сейчас сконцентрироваться на игре, а не на интервью или инстаграме. Тем более, что в «Спартаке» очень приличный подбор игроков.

Я не знаком с Тедеско и его видением игры, поэтому для меня будет некорректно говорить, сможет ли он поставить спартаковскую игру. Я не знаю его, он никогда не был в системе «Спартака», поэтому маловероятно. Тедеско может поставить ту игру, которую он видит, какая была у него в «Шальке». Наверное, поставить спартаковскую игру легче тем, кто сами были спартаковцами и кто знает некоторые нюансы.

Я не знаю, кто является консультантом Федуна, но в любом случае эти советы не идут на пользу «Спартаку». Команда всего один раз за 18 лет смогла стать чемпионом. Это нонсенс, это неправильно. Значит, нужно кардинально что-то менять, дать возможность тренеру на длительном времени руководить командой. Но правильно будет, чтобы этот человек был со спартаковским духом.