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09:36 (мск), источник: Sport24

Уткин заступился за наказанного после резкого интервью о Путине вратаря «Крыльев Советов»

Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин заступился за вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которого самарский клуб пообещал наказать по итогам вчерашнего интервью.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в своем интервью Фролов в числе прочего выступил с резкой критикой в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, назвав его речи пустословием.

«Ситуация с вратарем Фроловым и попыткой клуба его оштрафовать очень проста. Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране — право, гарантированное конституцией. Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья.

И второй аспект. Клуб отнюдь не сделал ошибку, сообщив о штрафе на клубном сайте. Это вызвало возмущение болельщиков, но это принималось и публиковалось не для них. Вот и все. Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Текст объяснения идиотский. Он подразумевает, что строительство стадиона в Самаре — благодеяние городу, а не насущная необходимость и обязанность государства. Взятая на себя добровольно — я о проведении чемпионата мира в России.

Он также подразумевает, что проведение чемпионата мира — не акт объединения страны и вклад в ее развитие, как говорили на протяжении последних лет 10 примерно все, а акт предпочтения Самары перед Саратовом или Краснодаром: нам построили и еще дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться, а то все-таки все получит условный Саратов. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот.

Впрочем, руководство клуба имеет право на такую позицию. По конституции. Как все. Только тогда не фиг тереть каменты на клубном сайте — раз, и штраф, штраф-то все равно незаконен — два.

А осудить, понудить, проблеять — пожалуйста. Дураки в правах не ограничены, — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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