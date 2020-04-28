Нужен ли Гончаренко ЦСКА?

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В понедельник, 27 апреля, Telegram-канал «Ложа прессы» сообщил, что ЦСКА не намерен продлевать контракт с главным тренером Виктором Гончаренко и ищет нового кандидата на данный пост. При этом действующее соглашение с белорусским специалистом истекает предстоящим летом. Разбираемся, кто в ответе за неудачи армейцев Роман Бабаев: «Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности!».

Генеральный директор армейцев Роман Бабаев в интервью «СЭ» сделал опровержение:

— Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону… Будет ли продлен контракт с Гончаренко? Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим.

По данным «СЭ», ситуация действительно не зашла в тупик, о кардинальных решениях говорить не стоит, однако отношения между руководством и тренером трудно назвать идеальными. Красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, и если чемпионат завершится досрочно, то они во второй раз подряд не попадут в Лигу чемпионов. При этом клуб осенью бесславно вылетел из Лиги Европы. Прогресса по сравнению с прошлым годом не видно.

Что происходит с ЦСКА? И только ли Гончаренко виноват в не самых удачных результатах армейцев?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jkHOSjC3SnU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Курс на понижение

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Сначала результаты были очень приличными: дважды подряд армейцы выигрывали серебряные медали чемпионата России (2016/17, 2017/18), а затем — Суперкубок-2018. Далее же последовало четвертое место в премьер-лиге, а также неудачные выступления в еврокубках.

Да, армейцы дважды победили «Реал» в рамках группового турнира Лиги чемпионов-2018/19, однако все равно заняли последнее место в группе. Выступление же красно-синих в Лиге Европы-2019/20 вообще хочется забыть…

Давайте посмотрим на статистику ЦСКА в чемпионате России за весь период работы Гончаренко и попробуем оценить, что произошло с командой в текущем сезоне.

Показатели ЦСКА в премьер-лиге под руководством Гончаренко .



Голы xG Пропущенные голы xGA PPDA OPPDA Очки Ожидаемые очки 2016/17 47 37,07 15 19,62 8,24 15,07 62 54,32 2017/18 49 45,71 23 26,55 7,63 14,56 58 53,66 2018/19 46 44,58 23 25,91 8,60 11,41 51 53,62 2019/20 29 30,45 22 25,16 8,54 13,22 36 33,90

Можно заметить ряд негативных тенденций. Во-первых, ЦСКА стал меньше забивать. Конечно, до окончания РПЛ есть еще 8 туров, однако вряд ли красно-синие превзойдут показатель прошлого сезона. Это же касается и статистики по ожидаемым забитым голам (xG). Обратите внимание на реализацию команды Гончаренко в этом сезоне. Если раньше армейцы забивали больше, чем предсказывала модель, то теперь — меньше (недобор — 1,45 гола). Во-вторых, ЦСКА стал чаще пропускать. Показатель этого сезона уже почти такой же, как в двух предыдущих. Правда, красно-синим до сих пор везет: статистика ожидаемых пропущенных голов (xGA) регулярно предсказывает им больше, чем получается в реальности. Оба показателя прессинга остаются нормальными: как интенсивность своего давления (PPDA), так и противодействие чужому (OPPDA).

Какие можно выделить проблемы?

1. Общий кризис идей в нападении, приводящий к малому количеству забитых голов и не самой лучшей реализации. Не зря армейцы подписывали форварда Илью Шкурина этой зимой — правда, его оценивать пока рано. Посмотрим на реализацию ключевых игроков атаки ЦСКА в РПЛ:



Голы xG Разница Федор Чалов 5 9,47 +4,79 Арнор Сигурдссон 3 3,26 +0,26 Никола Влашич 7 6,20 -0,80

Только у Влашича нет проблем с завершением атаки — он забил даже больше, чем ожидалось. А вот у Чалова ситуация резко обратная: лучший бомбардир прошлого розыгрыша премьер-лиги в этом сезоне забивает нечасто, плохо используя моменты.

2. Высокий прессинг (третий в лиге после «Краснодара» и «Локомотива») приводит к тому, что за спинами у игроков обороны армейцев образуется пространство. Если красно-синие теряют мяч, то не всегда успевают вернуться назад, чем и пользуются соперники. Поэтому в текущем розыгрыше РПЛ ЦСКА пропустил 5 голов после контратак.

3. Эксперименты в центре обороны также привели к значительному количеству пропущенных мячей. Седрик Гогуа и Звонимир Шарлия явно не усилили команду, поэтому последний досрочно отправился в Турцию. Вроде бы оптимальное сочетание все-таки было найдено (Карпов — Дивеев — Магнуссон), однако поздновато.

Все это может привести к тому, что ЦСКА не попадет в Лигу чемпионов во второй раз подряд. А значит — лишится хорошего источника дохода.

Только ли Гончаренко виноват в результатах?

Сваливать вину исключительно на главного тренера было бы неправильным. ЦСКА всегда славился грамотной трансферной политикой, но в этом сезоне, похоже, просчитался. К примеру, история с Чаловым и Англией. Разве она не могла сказаться на психологическом состоянии форварда? И не оттуда ли проблемы с реализацией? Когда ты знаешь, что на тебя смотрят скауты европейских клубов, то боишься лишний раз допустить ошибку и стараешься все сделать идеально. Не лучше ли было отпустить его после впечатляющего сезона?

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Другие примеры — трансферы «на вход». Прежде всего, это уже упомянутые Шарлия и Гогуа, спутавшие все оборонительные построения. В итоге лучшим вариантом оказался… 17-летний защитник молодежки ЦСКА Вадим Карпов. Вопрос есть и по нападающему. Да, Шкурина оценивать пока рано — он сыграл всего 51 минуту в РПЛ. Однако пока атака армейцев смотрится блекло и неполно.

ЦСКА по-прежнему переживает период перестройки, когда удачные матчи чередуются с провалами. Казалось бы, контур основного состав очерчен, но часто создается впечатление, что кого-то не хватает. Поэтому 4-е и 5-е (пока еще временно) места в двух последних сезонах выглядят закономерными. В том же «Спартаке» переходный период получился еще более неудачным, учитывая текущую позицию команды. На мой взгляд, красно-синим стоит потерпеть, а в предстоящее трансферное окно искать не тренера, а усиление состава.