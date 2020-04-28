Нужен ли Гончаренко ЦСКА?
Разбираемся, кто в ответе за неудачи армейцев.
Разбираемся, кто в ответе за неудачи армейцев.
В понедельник, 27 апреля,
Генеральный директор армейцев Роман Бабаев в интервью «СЭ» сделал опровержение:
— Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону… Будет ли продлен контракт с Гончаренко? Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим.
По данным «СЭ», ситуация действительно не зашла в тупик, о кардинальных решениях говорить не стоит, однако отношения между руководством и тренером трудно назвать идеальными.
Что происходит с ЦСКА? И только ли Гончаренко виноват в не самых удачных результатах армейцев?
Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Сначала результаты были очень приличными: дважды подряд армейцы выигрывали серебряные медали чемпионата России (2016/17, 2017/18), а затем — Суперкубок-2018. Далее же последовало четвертое место в
Да, армейцы дважды победили «Реал» в рамках группового турнира Лиги чемпионов-2018/19, однако все равно заняли последнее место в группе. Выступление же
Давайте посмотрим на статистику ЦСКА в чемпионате России за весь период работы Гончаренко и попробуем оценить, что произошло с командой в текущем сезоне.
Показатели ЦСКА в
|Голы
|xG
|Пропущенные голы
|xGA
|PPDA
|OPPDA
|Очки
|Ожидаемые очки
|2016/17
|47
|37,07
|15
|19,62
|8,24
|15,07
|62
|54,32
|2017/18
|49
|45,71
|23
|26,55
|7,63
|14,56
|58
|53,66
|2018/19
|46
|44,58
|23
|25,91
|8,60
|11,41
|51
|53,62
|2019/20
|29
|30,45
|22
|25,16
|8,54
|13,22
|36
|33,90
Можно заметить ряд негативных тенденций.
1. Общий кризис идей в нападении, приводящий к малому количеству забитых голов и не самой лучшей реализации. Не зря армейцы подписывали форварда Илью Шкурина этой зимой — правда, его оценивать пока рано. Посмотрим на реализацию ключевых игроков атаки ЦСКА в РПЛ:
|Голы
|xG
|Разница
|Федор Чалов
|5
|9,47
|+4,79
|Арнор Сигурдссон
|3
|3,26
|+0,26
|Никола Влашич
|7
|6,20
|-0,80
Только у Влашича нет проблем с завершением атаки — он забил даже больше, чем ожидалось. А вот у Чалова ситуация резко обратная: лучший бомбардир прошлого розыгрыша
2. Высокий прессинг (третий в лиге после «Краснодара» и «Локомотива») приводит к тому, что за спинами у игроков обороны армейцев образуется пространство. Если
3. Эксперименты в центре обороны также привели к значительному количеству пропущенных мячей. Седрик Гогуа и Звонимир Шарлия явно не усилили команду, поэтому последний досрочно отправился в Турцию. Вроде бы оптимальное сочетание
Все это может привести к тому, что ЦСКА не попадет в Лигу чемпионов во второй раз подряд. А значит — лишится хорошего источника дохода.
Сваливать вину исключительно на главного тренера было бы неправильным. ЦСКА всегда славился грамотной трансферной политикой, но в этом сезоне, похоже, просчитался. К примеру, история с Чаловым и Англией. Разве она не могла сказаться на психологическом состоянии форварда? И не оттуда ли проблемы с реализацией? Когда ты знаешь, что на тебя смотрят скауты европейских клубов, то боишься лишний раз допустить ошибку и стараешься все сделать идеально. Не лучше ли было отпустить его после впечатляющего сезона?
Другие примеры — трансферы «на вход». Прежде всего, это уже упомянутые Шарлия и Гогуа, спутавшие все оборонительные построения. В итоге лучшим вариантом оказался… 17-летний защитник молодежки ЦСКА Вадим Карпов. Вопрос есть и по нападающему. Да, Шкурина оценивать пока рано — он сыграл всего 51 минуту в РПЛ. Однако пока атака армейцев смотрится блекло и неполно.
ЦСКА
В материале использована статистика understat.com