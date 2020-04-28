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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На «Ростов Арене» провели реновацию футбольного поля за 1,6 млн руб

Реновацию футбольного поля за 1,6 миллиона рублей завершили на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону, стадион готов к приему игр любого уровня, сообщает правительство региона.

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Источник: Спорт РИА Новости

Восстановительные работы начались около месяца назад, после матча 22-го тура чемпионата страны между «Ростовом» и «Локомотивом».

«Обновление поля — это запланированная процедура, по истечении 2−3 лет гибридные поля нуждаются в реновации. Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона “Ростов Арена” в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года», — приводятся слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.

Он отметил, что первые игры показали, что корневая система молодой травы не выдерживает интенсивной нагрузки. Верхний пласт газона был полностью снят — это около 380 тонн органических остатков, которые задерживали необходимую влагу для укоренения травы. После чего было засеяно пять видов трав.

На реновацию было потрачено 1,6 миллиона рублей вместо предусмотренных 3 миллионов рублей. Экономия получилась из-за того, что после появления информации о переносе матчей Российской Премьер-Лиги в связи с угрозой распространения коронавируса, планы по уходу за новым газоном были скорректированы.

«Так, дополнительный подсев травы, вместо семян, дающих всходы на 5 день, был произведен семенами, дающими всходы на 15−20 день. Новые семена позволяют добиться более качественного укрепления корневой системы всей поверхности поля», — пояснил Гуськов. Также были отменены процедуры, стимулирующие рост травы, требующие дополнительных финансовых затрат.

«В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона», — заключил он.

На содержание стадиона «Ростов Арена» в 2020 году предусмотрено более 252 миллиона рублей, в том числе 240 миллионов рублей из федерального бюджета.

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