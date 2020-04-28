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21:35 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана покинул российский клуб на время коронавируса

Кандидат в сборную Казахстана Роберт Бауэр оказался единственным легионером тульского «Арсенала», который покинул команду на период приостановки российской премьер-лиги из-за коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил главный тренер клуба Игорь Черевченко.

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Немецкий защитник улетел в Германию. Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая — ранее лига представила план по возобновлению сезона.

«Не могу сказать, когда игроки выйдут из режима самоизоляции. Мы с руководством на связи, поэтому, как только дадут добро, так сразу и соберемся. Из иностранцев у нас уехал только Бауэр. Остальные все здесь на месте», — сказал Черевченко.

В «Арсенал» Бауэр перешел в августе. В текущем сезоне РПЛ он забил один гол и отметился одним ассистом в 14 матчах. Ранее правый защитник выступал в немецкой Бундеслиге за «Нюрнберг», «Вердер» и «Ингольштадт».

25-летний Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. В 2015 году футболиста приглашали в сборную Казахстана на матч с Турцией в отборе на Евро-2016, но он отклонил вызов, хотя и не исключил, что в будущем может передумать.

За молодежную сборную Германии Бауэр играл на чемпионате мира-2015, а с олимпийской выиграл «серебро» Игр-2016. Правила ФИФА не запрещают ему выступать за Казахстан.

В марте Бауэр в интервью Vesti.kz заявил о желании играть за Казахстан и сообщил, что уже общался с Федерацией футбола по этому поводу.

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