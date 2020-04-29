«Карпин, когда пришел в “Спартак”, довольно корявенький был поначалу». Большое интервью Олега Романцева

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«Джикия не может определять структуру игры»

— Футбольная пауза хороша тем хотя бы, что позволяет ставить акценты по ходу сезона. Например, называть «Зенит» однозначно лучшей командой лиги. Согласны?

— Отвечу так: все в застывшей таблице — на своих местах.

— Чемпионский отрыв «Зенита» оправдан?

— Отрыв — величина переменная. Ничего нового: где-то кто-то чуть недобрал, кому-то, напротив, повезло неожиданно забить, а у конкурента тем временем травмировался ведущий футболист — на результат влияет сумма самых разных условий и обстоятельств. И они меняются от тура к туру.

На мой взгляд, «Зенит» не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша, но его первое место справедливо.

— То есть «Зенит» нынче не так крут, как ваш «Спартак»? Когда всем было понятно: хоть сейчас начинай сезон, хоть через месяц — все равно красно-белые на финише будут иметь «плюс 10».

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_hlQfeFJWY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-04-28T12:35:36+00:00">28 Апр 2020 в 5:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мне не очень удобно отвечать на этот вопрос, потому что для меня все мои команды — лучшие. Я буду необъективен.

— Чего не хватает нынешнему «Спартаку», с вашей точки зрения, чтобы быть стабильно успешным — не на коротких отрезках, не в одном сезоне, а вдолгую?

— Мне кажется, «Спартак» находится чуть ниже, чем может и должен. Я вижу его пятым-шестым.

— Дмитрий Аленичев говорит: «Не думаю, что Тиль, Крал, Понсе и Ларссон будут определять игровое лицо “Спартака” в ближайшие годы». Между тем речь идет о людях, купленных за большие деньги…

— Руководство формирует команду, исходя из собственного понимания футбола. У Димы Аленичева свое мнение, а Леонид Арнольдович Федун вправе считать совсем иначе. Кто из них прав, покажет турнирная таблица. В этом сезоне, в следующем и дальше.

— Тогда чисто тренерский вопрос: Крал, Гулиев, Тиль, а также Умяров с Зобниным — можно ли не понимать, что все эти люди плюс-минус дублируют функции друг друга?

— Знаете, какая штука… Вот вы называете фамилии, а я ловлю себя на мысли, что половину из них просто не слышал, хотя смотрю футбол очень внимательно. Объясню почему.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-XjPTNI3lN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-XjPTNI3lN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-XjPTNI3lN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-30T18:33:08+00:00">30 Мар 2020 в 11:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— На стадион я теперь хожу нечасто — один-два матча в сезоне, вряд ли больше. А телевизор смотрю с выключенным звуком, хотя среди комментаторов есть нормальные ребята. Перед началом матча оцениваю, конечно, составы, но когда начинается футбол, на первое место выходит общий рисунок игры. Этой привычке уже немало лет.

А оформилась она в тот прекрасный день, когда я услышал диалог двух комментаторов в прямом эфире. Еврокубковый матч, главный тренер делает замену. Один из наших: «Вот здесь Моуринью, конечно, ошибся. Нужно было не этого менять, а совсем другого». Второй: «Да-да, какая грубая оплошность! Недодумал Жозе. Было 4:1, а стало 4:2».

Вот так они Моуринью дружно осудили, рассказали, как должен был поступить настоящий тренер, помогли людям разобраться в ситуации. А мне — научиться правильно смотреть футбол: щелк — и тишина. Ты видишь игру такой, какая она есть на самом деле.

— Но на вопрос насчет «лишних» спартаковских людей вы все-таки не ответили.

— Почему же, ответил: я этих ребят по фамилиям не очень хорошо различаю.

— Про нынешний «Спартак» говорят еще, что в нем нет стержня. В том числе ментального. Разве Джикия — не стержневой игрок?

— По поведению — скорее всего, да. Но Джикия в силу своего амплуа не может определять структуру игры. На мой взгляд, стержень должен иметь продолжение и наконечник. Такой футболист должен быть в каждой линии, включая группу атаки. Свой Пятницкий, Мостовой или Аленичев…

— Да где же их сейчас найти, Пятницких с Аленичевыми?

— Они есть. У нас очень богатая страна. Если захотим — повторим и Льва Яшина, и Эдуарда Стрельцова. Искать надо, выращивать, воспитывать. А мы даже вратарей из-за границы ввозим. «Номер два» в сборной в России — парень с бразильским паспортом. Это напрягает немножко. Значит, мы что-то потеряли.

Бразилия даже на чемпионаты мира, как правило, приезжала с вратарями любительского уровня. По-моему, один Феликс за всю историю бразильского футбола из себя что-то представлял, выглядел более или менее надежно.

«Судьи стесняются пользоваться своими шансами»

— Вот поразительная цифра в тему: российские футбольные школы и академии выпускают около 8 тысяч футболистов в год. Подготовленных, как хочется думать, для игры за команды мастеров — в РПЛ, ФНЛ или ПФЛ. 8 тысяч! При этом каждый тренер каждой команды, независимо от лиги, жалуется на дефицит квалифицированных футболистов с российским паспортом. Куда же они пропадают?

— Здесь, кроме всего прочего, нужно учитывать психологию клубного руководства, которому результат нужен здесь и сейчас. Может быть, Валера Карпин захочет эту мысль опровергнуть, но вряд ли. Он, когда пришел в «Спартак», довольно корявенький был поначалу. Поставил его, помню, против ЦСКА, он ошибся, нам забили, но Валера не «поплыл», не растерялся. Снова поставил — сыграл лучше. Следующий матч — еще лучше. Тут и стали все говорить: ну видно же, что футболист от бога!

— Над Васей Кульковым, когда я его привел в «Спартак», просто смеялись. И надо мной тоже: ты кого привез, зачем нам этот цирк? Тогда со мной могли так разговаривать некоторые «большие» болельщики. Но через несколько лет, когда я показал, что умею работать, они уже смотрели на «Спартак» открыв рот. В том числе и на Васю.

Сейчас, на мой взгляд, терпения многим руководителям и тренерам не хватает. Футболисты это понимают изначально, и многие просто не могут выбраться из-под психологического прессинга, чтобы развиваться дальше. Не мы такие — жизнь такая…

— Если лимит отменить — проще будет?

— Футбол сам по себе абсолютно идеален: 11 на 11, 2 по 45, забивай и не пропускай. Все, что ему навязывают искусственно, портит игру. Чем дальше, тем яснее я это понимаю. Например, было время, когда думал: сделать бы как-нибудь так, чтобы никто из России не мог уехать за границу! Потом, конечно, перестроился. Так и говорю, если спрашивают: «Да, я изменил свое мнение, разве так не бывает?».

— С лимитом все очень просто, на самом деле: в футбол должен играть тот, кто сильнее. Хоть он бразилец, хоть испанец, хоть свой. Но если своих не смогли вырастить — кто виноват, кроме нас самих?

— А на такой вопрос у вас точка зрения не изменилась — тоже дискуссионный, для разных людей и разных времен: тренер под состав или состав под тренера?

— Нет на него ответа. И никогда не будет. Как только вы его найдете, этот самый ответ, — футбол тут же подбросит новый сюжет. Если состав готов — конечно, бери подходящего под него тренера. А что делать, если команды нет? Понятно что: зови умного, знающего человека, говори с ним, спрашивай, как быть, — и под его видение набирай ребят.

— Как бы ни был идеален футбол, он меняется под давлением обстоятельств. Взять хотя бы VAR. Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, например, считает, что если у арбитров появился такой мощный помощник, как VAR, то и оценивать их работу надо иначе — радикально жестче.

— Однозначно. Согласен с Ганчаренко. Елки-палки, тебе любой спорный эпизод со всех сторон покажут, прямо во время игры можно не только принять, но и поменять решение — да с такими возможностями на пять баллов каждый матч нужно судить! Но судьи, мне кажется, чисто психологически еще не освоили эту технологию. Они стесняются пользоваться своими шансами. А работать им действительно стало легче. Если при таких помощниках плохо судишь — значит, просто не готов.

Единственное, что многим не нравится, в том числе и мне: слишком долгие паузы. Наверное, со временем ощущение мобильности вернется — в том числе и потому, что мы перестанем обращать внимание на остановки.

— А я знаю людей, которых ожидание постVARовского решения приятно возбуждает…

— Может быть, может быть. Ну, а что, хоккей вообще насквозь паузами прошит, но он же не становится от этого менее интересным! В любом случае VAR — младенец. Он только первые шаги делает.

«Семин — номер один среди тренеров РПЛ»

— Недавно Леонид Слуцкий озвучил такую мысль: «Тренер никогда не превзойдет качество футболистов, которые у него есть. Если у тебя подбор игроков на места с пятого по десятое — на четвертое ты их никак не вытащишь. Тренер не улучшает уровень игрока, а создает разницу внутри имеющегося уровня». Неужели правда?

— Ну нет, здесь не согласен. Чтобы сильно не напрягаться и не ходить далеко, вспомним «Лестер». У Клаудио Раньери была команда для первого места? И близко нет! Она и в пятерку-то не должна была попадать, если рассматривать кадровые возможности.

— В вашей карьере были похожие случаи?

— Нет. В моей — нет. А вот Юра Семин, бывало, становился чемпионом, заслуженно поднимая на самый верх команду, которой по составу до золотых медалей, казалось бы, тянуться и тянуться.

— Семин — номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас?

— Без сомнений.

— В чем его секрет? Как он это делает?

— Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bx4FBhsC1Je/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bx4FBhsC1Je/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bx4FBhsC1Je/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Юрий Семин (@seminup)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-25T06:55:56+00:00">24 Май 2019 в 11:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Тот же Слуцкий рассказал удивительную историю, она как раз в кассу. «Я не умею болеть, — говорит Леонид Викторович. — Я в жизни ни одной тренировки по болезни не пропустил». Готовы подтвердить, что есть некая высшая сила, заставляющая тренера всегда быть в форме?

— Конечно. И к Юрию Павловичу это тоже относится, и ко мне. Человеческий организм, как бы мы ни дергались, до конца не изучен, что и подтверждает, в частности, атака коронавируса. А вообще сто раз бывало: слабость, ломота, температура, жизнь не в радость, но завтра — игра. Утром просыпаешься — какая еще температура, какая болезнь? Ты в порядке, потому что так надо!

Тренерские болячки — совершенно отдельная история, очень интересная. Просто удивительная…

— Будь у вас возможность отмотать время назад и отменить какие-то важные решения и поступки — воспользовались бы ей?

— Таких моментов достаточно много, но о них никто никогда не узнает.

— Много через ваши руки прошло футболистов, в которых вы верили, а они вас подвели? Не как люди, а как спортсмены.

— Это часть нашей работы. Например, я много ожидал от Артема Безродного. Как он мог играть! Это один из примеров, но во всех похожих случаях я большую часть вины беру на себя: не нашел нужных слов, не нащупал подход.

Вот, кстати, к вопросу о том, что бы я поменял, чтобы стало правильнее: кого-то посадил бы вовремя на лавку, а кого-то, наоборот, ввел бы в состав, несмотря на личные отношения.

— Прокручиваете эти эпизоды в памяти?

— Случаются иногда приступы ностальгии, как у любого живого человека. Другое дело, что не жалею ни о чем. Нет человека, который не ошибается.

— Александр Филимонов недавно грудью встал на вашу защиту: ни один уважающий себя болельщик, заявил он, не позволит себе критиковать Романцева, учитывая то, что он сделал для клуба и команды. А вы как считаете — есть у них такое право?

— Да ради бога! Сейчас такое время — говори что хочешь, у всех трибуна под рукой. Саша немножко другое имел в виду, я так думаю: есть критика, а есть критиканство. Совсем разные вещи. Николай Петрович Старостин так учил: если я тебя критикую — значит, хочу, чтобы ты стал лучше, а принимаешь ты мою критику или пропускаешь мимо ушей — твое личное дело.

Саша Филимонов и сам через это прошел. Ему немало досталось, он знает, что это такое — огульное критиканство, грязь, бесконтрольный выброс дерьма. На это внимания обращать не нужно. Зато к критике прислушиваться — обязательно! Вот так говорил Николай Петрович.

А Сашка говорит то, что думает. Он очень открытый, честный и искренний. Всегда был таким. Меня ни от кого защищать не нужно, но если это делает Сашка Филимонов — мне, конечно, приятно.

— Финальный вопрос, экзистенциальный. Несмотря на то, что вы, к сожалению, отдалились от футбола, а он, в свою очередь, переживает тяжелые времена — какое место в жизни самого титулованного тренера в нашей истории занимает сейчас эта странная игра с мячом?