«России следует взять пример с Франции». Газзаев призвал досрочно завершить футбольный чемпионат из-за коронавируса

Источник: Спорт-Экспресс

— На мой взгляд, в любом деле нужна определенность. Сейчас ни у кого нет полного понимания, когда завершится пандемия коронавируса и когда жизнь и здоровье людей перестанут находиться под угрозой. Пока что изоляция продлена до 11 мая. Но что будет дальше, когда будут окончательно сняты все ограничения? Мы не знаем…

Однако решение по чемпионату России по футболу по-прежнему не принято. Есть ли смысл тянуть до 25 мая? Ведь все находятся в подвешенном состоянии — игроки, тренеры, руководители клубов. Есть слишком много вопросов без ответов. Когда команды смогут полноценно тренироваться? Когда и как смогут вернуться в Россию легионеры, если воздушное пространство перекрыто, а им надо будет отсидеть двухнедельный карантин? А самое главное, как гарантировать безопасность участников соревнований?

Понимаю, что решение о досрочном завершении будет болезненным. Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир, но ситуация развивалась стремительно, и сейчас нет ничего важнее здоровья людей. Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины. Потому что там ставят безопасность превыше всего. Точно так же поступила Голландии. Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему, начав его в июле или в начале августа, когда пандемия, надеюсь, сойдет на нет.