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13:12 (мск), источник: ТАСС

«Урал» продлил карантин футболистам команды до середины мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Урала» продолжат тренироваться по индивидуальной программе до середины мая. Об этом ТАСС сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех соревнований на территории стран до 31 мая. Во вторник президент РФ продлил нерабочие дни при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах, до 11 мая. Ранее Иванов сообщал ТАСС о том, что футболисты «Урала» приступят к тренировкам не раньше 1 мая.

«Мы продлили карантин до середины мая», — сказал Иванов.

Футболисты «Тамбова» должны были возобновить занятия 10 мая. «Мы следуем рекомендациям президента и продлим карантин до 12 мая», — сказал ТАСС спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Урал» после 22 туров набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» имеет в активе столько же очков, но уступает по дополнительным показателям и располагается строчкой ниже.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972.

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