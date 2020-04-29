«Урал» продлил карантин футболистам команды до середины мая

Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех соревнований на территории стран до 31 мая. Во вторник президент РФ продлил нерабочие дни при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах, до 11 мая. Ранее Иванов сообщал ТАСС о том, что футболисты «Урала» приступят к тренировкам не раньше 1 мая.

«Мы продлили карантин до середины мая», — сказал Иванов.

Футболисты «Тамбова» должны были возобновить занятия 10 мая. «Мы следуем рекомендациям президента и продлим карантин до 12 мая», — сказал ТАСС спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Урал» после 22 туров набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» имеет в активе столько же очков, но уступает по дополнительным показателям и располагается строчкой ниже.