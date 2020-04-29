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13:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт участвует в проработке вопроса о въезде иностранных футболистов

Министерство спорта РФ участвует в проработке вопросов проведения чемпионата России по футболу и возвращения в Россию иностранных футболистов, соответствующий проект уже был направлен на согласования в высшие инстанции, заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса, а иностранные игроки получили возможность до конца первого месяца весны покинуть территорию РФ, чтобы проходить самоизоляцию у себя на родине. Согласно предложениям Российской премьер-лиги (РПЛ), сезон может возобновиться 21 или 28 июня, и легионеры должны вернуться в свои клубы до 15 мая.

«Знаю, что Александр Валерьевич Дюков на связи касательно вопросов проведения соревнований для клубных команд. Вопрос мы тоже прорабатываем, знаем, что он связан в том числе с вопросом въезда иностранных игроков на территорию РФ. Минспорт направил на согласование проект. Как только мы получим согласование, я надеюсь положительное, мы будем содействовать решению этого вопроса», — сказал Матыцин в своей вступительной речи на совещании Минспорта со спортивными федерациями.

«Но надо понимать, и я надеюсь, что вы это тоже понимаете, представители команд и клубов, что связано с карантином 14-дневным в случае прибывания иностранных граждан на территорию России, соответствующее решение в любом случае должен принимать оперативный штаб», — добавил министр.

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