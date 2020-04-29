«Крылья Советов» выступили за увеличение РПЛ до 18 клубов
Руководство «Крыльев Советов» выступает за увеличение Российской
Руководство «Крыльев Советов» выступает за увеличение Российской
Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая
«Крылья Советов» после приостановки чемпионата России располагаются на 15-й строчке турнирной таблицы. Согласно действующему регламенту РПЛ, команды, которые займут два последних места по итогам сезона, вылетают в ФНЛ.
«Количество команд в Российской
«Команды борются за чемпионский титул, конкурентная борьба в турнирной таблице еще более усилится, матчи будут проходить более зрелищно и ярко, к тому же появится возможность дополнительно использовать арены, построенные к ЧМ-2018. Это в свою очередь создаст комфортные условия для болельщиков, привлечет их внимание, футбол ведь без них немыслим. Если сравнивать с ведущими европейскими странами, то в бундеслиге тоже 18 клубов, а в Англии, Испании, Италии по 20. То есть тенденция к увеличению числа команд в высших профессиональных футбольных лигах — это, можно сказать, общемировая практика», — добавил он.