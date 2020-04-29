«Крылья Советов» выступили за увеличение РПЛ до 18 клубов

Источник: Спорт РИА Новости

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. В понедельник общее собрание РПЛ огласило варианты завершения сезона, один из которых предусматривает досрочное прекращение чемпионата, тогда в лиге останутся все 16 клубов, на один розыгрыш к ним добавятся две лучшие команды ФНЛ. Второй вариант подразумевает, что чемпионат будет доигран, по его итогам две худшие команды покинут премьер-лигу, две лучшие команды ФНЛ пополнят РПЛ. Стыковых матчей не предусмотрено.

«Крылья Советов» после приостановки чемпионата России располагаются на 15-й строчке турнирной таблицы. Согласно действующему регламенту РПЛ, команды, которые займут два последних места по итогам сезона, вылетают в ФНЛ.

«Количество команд в Российской премьер-лиге было предметом обсуждения еще до ситуации с коронавирусом. В начале этого года совместно с руководителями клубов РПЛ было принято решение об увеличении числа команд в лиге до 18. Сейчас в связи со сложившейся обстановкой, когда матчи приостановлены и клубы ждут от руководства РПЛ выработки окончательной позиции, вопрос о числе команд вновь стал актуален. Наша позиция — однозначно 18 команд. Почему? Потому что, во-первых, это значит большее число матчей, а соответственно, рост мастерства молодых футболистов», — сказал РИА Новости председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов.