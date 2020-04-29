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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» выступили за увеличение РПЛ до 18 клубов

Руководство «Крыльев Советов» выступает за увеличение Российской премьер-лиги до 18 команд, сказал председатель совета директоров самарского футбольного клуба Александр Фетисов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. В понедельник общее собрание РПЛ огласило варианты завершения сезона, один из которых предусматривает досрочное прекращение чемпионата, тогда в лиге останутся все 16 клубов, на один розыгрыш к ним добавятся две лучшие команды ФНЛ. Второй вариант подразумевает, что чемпионат будет доигран, по его итогам две худшие команды покинут премьер-лигу, две лучшие команды ФНЛ пополнят РПЛ. Стыковых матчей не предусмотрено.

«Крылья Советов» после приостановки чемпионата России располагаются на 15-й строчке турнирной таблицы. Согласно действующему регламенту РПЛ, команды, которые займут два последних места по итогам сезона, вылетают в ФНЛ.

«Количество команд в Российской премьер-лиге было предметом обсуждения еще до ситуации с коронавирусом. В начале этого года совместно с руководителями клубов РПЛ было принято решение об увеличении числа команд в лиге до 18. Сейчас в связи со сложившейся обстановкой, когда матчи приостановлены и клубы ждут от руководства РПЛ выработки окончательной позиции, вопрос о числе команд вновь стал актуален. Наша позиция — однозначно 18 команд. Почему? Потому что, во-первых, это значит большее число матчей, а соответственно, рост мастерства молодых футболистов», — сказал РИА Новости председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов.

«Команды борются за чемпионский титул, конкурентная борьба в турнирной таблице еще более усилится, матчи будут проходить более зрелищно и ярко, к тому же появится возможность дополнительно использовать арены, построенные к ЧМ-2018. Это в свою очередь создаст комфортные условия для болельщиков, привлечет их внимание, футбол ведь без них немыслим. Если сравнивать с ведущими европейскими странами, то в бундеслиге тоже 18 клубов, а в Англии, Испании, Италии по 20. То есть тенденция к увеличению числа команд в высших профессиональных футбольных лигах — это, можно сказать, общемировая практика», — добавил он.

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