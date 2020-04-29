Поиграю за всех по чуть-чуть. 9 футболистов, которые чаще всего меняли клубы в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В современном футболе всё меньше таких историй, как у Игоря Акинфеева в ЦСКА или Франческо Тотти в «Роме», когда игрок всю карьеру проводит в одном клубе. Футболисты привыкли менять команды, ведь это зачастую выгодно и им самим, и их агентам. Некоторые переезжают с места на место едва ли не каждый сезон. Кто самый активный путешественник в истории РПЛ? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав наш материал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eea1487df7e504a11692" data-vnd="eea1487df7e504a11692" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eea1487df7e504a11692" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Руслан Аджинджал — 8 клубов

Атакующий полузащитник выступал в Премьер-Лиге с 1995 по 2015 годы. В карьере Аджинджала были «Балтика», «Москва», «Уралан», «Ахмат», «Луч», «Крылья Советов», нижегородская «Волга» и «Краснодар». Наибольшего успеха он добился в… 40 лет с краснодарским клубом — завоевал бронзовые медали сезона-2014/2015. Правда, сыграл за «быков» всего девять матчей без результативных действий.

Руслан Аджинджал | Источник: Чемпионат.com

Фёдор Кудряшов — 8

Защитник сборной России тоже поездил по стране. Кудряшов выступал в РПЛ за московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Ахмат», «Ростов», «Рубин» и «Сочи». В коллекции Фёдора четыре серебра — три в составе столичных красно-белых (2007, 2009 и 2011/2012) и одно с «Ростовом» (2015/2016). За всю годы в РПЛ Кудряшов забил только два мяча, сыграв 227 матчей.

Фёдор Кудряшов | Источник: Чемпионат.com

Роман Широков — 8

Лучшие годы карьеры экс-полузащитника сборной России, несомненно, связаны с «Зенитом». Широков выиграл два чемпионства, два Суперкубка России и Кубок страны. Не говоря уж про трофеи в Европе — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Помимо «Зенита» Роман поиграл в РПЛ за «Москву», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Краснодар», московский «Спартак» и ЦСКА (ещё одно золото). Огненная смесь!

Роман Широков | Источник: Чемпионат.com

Никита Бурмистров — 8

Бурмистров сыграл не так уж и много в РПЛ — 140 матчей. По сути, выходит меньше пяти полных сезонов из 30 туров. Тем не менее форвард распределил это количество матчей на восемь клубов. Никита выступал за ЦСКА, «Луч», «Амкар», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Арсенал» и «Сочи». В лучшие сезоны в Перми забивал по пять голов. С ЦСКА стал обладателем бронзы.

Никита Бурмистров | Источник: Чемпионат.com

Илья Максимов — 8

Максимов принял участие в шести матчах золотого сезона «Зенита» в 2007 году, так что в его профайле написано «чемпион России». Именно в Петербурге атакующий полузащитник начинал карьеру в элите, но больше играл за другие команды. В списке его клубов РПЛ есть также «Шинник», «Химки», «Кубань», нижегородская «Волга», «Крылья Советов», «Анжи» и «Арсенал». Из Махалкалы Илья попал в сборную.

Илья Максимов | Источник: Чемпионат.com

Игорь Шевченко — 8

Бывший нападающий «Крыльев Советов», «Луча», «Ахмата», «Кубани», «Сибири», «Торпедо», «Уфы» и «Арсенала» тоже не дотягивает по общему количеству матчей в РПЛ и до полторы сотни — 143 игры. Забил Шевченко для игрока своего амплуа не очень много — всего 14 голов. В наиболее результативный сезон во Владивостоке он пробил точно пять раз. Играя за «Сибирь», дошёл до финала Кубка России.

Игорь Шевченко | Источник: Чемпионат.com

Дмитрий Смирнов — 8

Одно время в протоколах матчей атакующего полузащитника указывали с отчеством — Дмитрий А. Смирнов. Не по причине особого уважения к его игре, а из-за того, что вместе с ним за «Торпедо-ЗИЛ» выступал защитник Дмитрий Н. Смирнов. Это была одна из восьми команд в карьере Дмитрия А. Помимо «Торпедо-ЗИЛ» Смирнов-полузащитник защищал цвета московского «Спартака» (взял Кубок России в 2003-м), «Черноморца», владикавказского «Спартака», «Луча», «Ахмата», «Томи» и «Арсенала».

Дмитрий Смирнов | Источник: Чемпионат.com

Спартак Гогниев — 9

В биографии Спартака тоже был «Спартак», правда, только один — владикавказский. До московского Гогниев не доехал. Зато поиграл в РПЛ за другие столичные клубы — ЦСКА и «Динамо», а также за «Ротор», «Сатурн», «Ростов», «Кубань», «Краснодар» и «Урал». В Екатеринбурге нападающий и выдал самые результативные сезоны (8 и 9 голов). А в ЦСКА стал чемпионом 2003 года.

Спартак Гогниев | Источник: Чемпионат.com

Александр Прудников — 10

Победитель юношеского Евро-2006 обещал превратиться в звезду российского футбола, а стал главным «туристом» лиги. Начинал в московском «Спартаке», продолжал в «Ахмате», «Томи», «Анжи», «Кубани», владикавказском «Спартаке», «Рубине», «Динамо», «Амкаре» и «Оренбурге», а последним на данный момент его клубом РПЛ был «Анжи», куда Прудников вернулся спустя пять лет. У нападающего 20 голов в 168 матчах и серебро сезона-2007.

Александр Прудников | Источник: Чемпионат.com