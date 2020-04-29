Поиграю за всех по чуть-чуть. 9 футболистов, которые чаще всего меняли клубы в РПЛ
Рекордсмен РПЛ отыграл за 10 клубов!
Рекордсмен РПЛ отыграл за 10 клубов!
В современном футболе всё меньше таких историй, как у Игоря Акинфеева в ЦСКА или Франческо Тотти в «Роме», когда игрок всю карьеру проводит в одном клубе. Футболисты привыкли менять команды, ведь это зачастую выгодно и им самим, и их агентам. Некоторые переезжают с места на место едва ли не каждый сезон. Кто самый активный путешественник в истории РПЛ? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав наш материал.
Руслан Аджинджал — 8 клубов
Атакующий полузащитник выступал в
Фёдор Кудряшов — 8
Защитник сборной России тоже поездил по стране. Кудряшов выступал в РПЛ за московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Ахмат», «Ростов», «Рубин» и «Сочи». В коллекции Фёдора четыре серебра — три в составе столичных
Роман Широков — 8
Лучшие годы карьеры
Никита Бурмистров — 8
Бурмистров сыграл не так уж и много в РПЛ — 140 матчей. По сути, выходит меньше пяти полных сезонов из 30 туров. Тем не менее форвард распределил это количество матчей на восемь клубов. Никита выступал за ЦСКА, «Луч», «Амкар», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Арсенал» и «Сочи». В лучшие сезоны в Перми забивал по пять голов. С ЦСКА стал обладателем бронзы.
Илья Максимов — 8
Максимов принял участие в шести матчах золотого сезона «Зенита» в 2007 году, так что в его профайле написано «чемпион России». Именно в Петербурге атакующий полузащитник начинал карьеру в элите, но больше играл за другие команды. В списке его клубов РПЛ есть также «Шинник», «Химки», «Кубань», нижегородская «Волга», «Крылья Советов», «Анжи» и «Арсенал». Из Махалкалы Илья попал в сборную.
Игорь Шевченко — 8
Бывший нападающий «Крыльев Советов», «Луча», «Ахмата», «Кубани», «Сибири», «Торпедо», «Уфы» и «Арсенала» тоже не дотягивает по общему количеству матчей в РПЛ и до полторы сотни — 143 игры. Забил Шевченко для игрока своего амплуа не очень много — всего 14 голов. В наиболее результативный сезон во Владивостоке он пробил точно пять раз. Играя за «Сибирь», дошёл до финала Кубка России.
Дмитрий Смирнов — 8
Одно время в протоколах матчей атакующего полузащитника указывали с отчеством — Дмитрий А. Смирнов. Не по причине особого уважения к его игре, а
Спартак Гогниев — 9
В биографии Спартака тоже был «Спартак», правда, только один — владикавказский. До московского Гогниев не доехал. Зато поиграл в РПЛ за другие столичные клубы — ЦСКА и «Динамо», а также за «Ротор», «Сатурн», «Ростов», «Кубань», «Краснодар» и «Урал». В Екатеринбурге нападающий и выдал самые результативные сезоны (8 и 9 голов). А в ЦСКА стал чемпионом 2003 года.
Александр Прудников — 10
Победитель юношеского Евро-2006 обещал превратиться в звезду российского футбола, а стал главным «туристом» лиги. Начинал в московском «Спартаке», продолжал в «Ахмате», «Томи», «Анжи», «Кубани», владикавказском «Спартаке», «Рубине», «Динамо», «Амкаре» и «Оренбурге», а последним на данный момент его клубом РПЛ был «Анжи», куда Прудников вернулся спустя пять лет. У нападающего 20 голов в 168 матчах и серебро сезона-2007.
По данным transfermarkt.ru.