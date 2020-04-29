Чернышов — о возможной смене тренера в «Локомотиве»: Ситуация вообще ненормальная

«Скажу сразу, что по сербским меркам Николич — хороший тренер. Выиграл чемпионат Сербии и Венгрии, победил в Кубке Сербии. Но тут вопрос, чем он лучше, например, Евсеева, Бородюка, Кобелева, Черевченко и других. Ведь Семин для “Локо” — как сэр Алекс Фергюсон. Я думаю, что такой тренер как Семин сам вправе решать, когда уходить на покой. Ведь контракт с ним не хотят продлевать не потому что он плохой тренер и нет результата, а потому что он сложный, властный и неуступчивый человек. Николич не имеет положительного опыта выступления в еврокубках. Языковой барьер. Если бы приглашали такую фигуру как Виллаш-Боаш или Спаллетти, еще можно было бы понять. Ситуация вообще ненормальная. Меняют тренеров, когда они и чемпионами становятся. Но тут дело в подходе. Тянут и держат напряжение. Олич сказал, что “Локо” не ошибся, если выбрал Николича, и его ждут хорошие результаты? Это мнение Олича. А есть мнения Гаджиева и других российских тренеров. Гадать сейчас не стоит. Только жизнь покажет, каких результатов добьется тот или иной тренер, если его назначат», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Плэмэдялэ.