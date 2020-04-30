Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.05
Смолевичи
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщает телеграм-канал Mash.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием футболистов пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес» — участники потасовки разбили стекло.

За полтора года после инцидента ущерб за порчу машины телеведущей не возместили. В связи с этим Ушакова обратилась в суд и требует от Кокорина и Мамаева 300 тыс. рублей.

Напомним, после конфликтов в 2018 году Александр и Павел были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля
Брызгалов: Зачем этот Парад победы? Давно уже все изменилось
Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ
Составлен рейтинг лучших тренеров в истории футбола
В этом году 15 лет первому «Шлему» Надаля. А он все еще в топе
Уайт не уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь