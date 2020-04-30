Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием футболистов пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес» — участники потасовки разбили стекло.



За полтора года после инцидента ущерб за порчу машины телеведущей не возместили. В связи с этим Ушакова обратилась в суд и требует от Кокорина и Мамаева 300 тыс. рублей.



Напомним, после конфликтов в 2018 году Александр и Павел были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.