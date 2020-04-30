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10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Несколько футболистов причастны к массовому ДТП в Краснодаре

Экс-игрок «Барселоны», ЦСКА и «Локомотива» Амир Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Вечером 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить красный БМВ. Водитель останавливаться отказался и началась погоня, которая закончилась массовой аварией. Позже выяснилось, что это БМВ Амира Натхо (правда, оформлена машина на его родственника) — бывшего игрока «Дружбы», «Локомотива», ЦСКА и «Барселоны», — сообщает сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что за рулем был не сам футболист, а его друг — еще один экс-игрок «Дружбы» Алан Хаконов. Он попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.

Номера на автомобиле были «левые» и числятся за другим транспортом. «Владелец мерседеса утверждает, что он много раз жаловался в ГИБДД на “машину двойник” из-за постоянно приходящих штрафов».

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