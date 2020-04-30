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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Локомотива» извинился за свои слова о низких зарплатах врачей

Футболист московского «Локомотива» Роман Тугарев извинился за свои слова о врачах и сообщил, что не хотел никого обидеть.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Тугарев провел прямой эфир в своем аккаунте в Instagram, где ответил на вопрос о зарплатах врачей, которые получают «в сто раз меньше, чем игроки «Локомотива». «Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване, ничего у тебя не будет», — сказал футболист.

«Я ни в коем случае не хотел обидеть врачей. Безумно им благодарен, они спасают наши жизни. Это очень тяжелый труд, они достойны уважения. Моя фраза была вырвана из контекста. Я только хотел подчеркнуть, что футболисты зарабатывают деньги тяжелым трудом, ни у кого при этом не крадя. У каждого из нас была цель играть на больших стадионах, никто не думал о богатстве. А врачам я выражаю большое уважение и низкий поклон», — сказал Тугарев в stories аккаунта в Instagram.

В сезоне-2019/20 Тугарев провел пять матчей в Российской премьер-лиге за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.

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