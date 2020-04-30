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14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мамаев готов возместить ущерб телеведущей Ушаковой в 300 тысяч рублей

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов отреагировал на действия телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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Источник: Спорт-Экспресс

Она подала в суд на его клиента и Александра Кокорина, которые в октябре 2018 года избили водителя журналистки. Ушакова потребовала возмещения ущерба в размере 300 тысяч рублей.

«Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба, как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В. Н., со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя. Однако, такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась.

Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время, — отмечено в заявлении адвоката.

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