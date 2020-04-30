Мамаев готов возместить ущерб телеведущей Ушаковой в 300 тысяч рублей
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов отреагировал на действия телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов отреагировал на действия телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Она подала в суд на его клиента и Александра Кокорина, которые в октябре 2018 года избили водителя журналистки. Ушакова потребовала возмещения ущерба в размере 300 тысяч рублей.
«Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба, как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В. Н., со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя. Однако, такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась.
Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без