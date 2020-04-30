Головин назвал лучших игроков РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

До перехода во французский клуб Головин выступал за московский ЦСКА.

«Лучшими назову Гжегожа Крыховяка и Артема Дзюбу. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Федор Чалов, Марио Фернандес и Игорь Акинфеев», — приводит слова Головина Sport24.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Головин в ЦСКА. Это было круто!

Головин также прокомментировал досрочное завершение французского чемпионата из-за пандемии коронавируса: «Грустно, что сезон закончился. Но в связи с такими обстоятельствами это необходимая мера. На это надо реагировать максимально адекватно. Конечно, “Монако” только набрал ход, но ничего уже не поделать, в жизни надо ко всему быть готовым».