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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин назвал лучших игроков РПЛ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полузащитник французского «Монако» Александр Головин назвал футболистов, которых считает лучшими игроками Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

До перехода во французский клуб Головин выступал за московский ЦСКА.

«Лучшими назову Гжегожа Крыховяка и Артема Дзюбу. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Федор Чалов, Марио Фернандес и Игорь Акинфеев», — приводит слова Головина Sport24.

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Головин в ЦСКА. Это было круто!

Головин также прокомментировал досрочное завершение французского чемпионата из-за пандемии коронавируса: «Грустно, что сезон закончился. Но в связи с такими обстоятельствами это необходимая мера. На это надо реагировать максимально адекватно. Конечно, “Монако” только набрал ход, но ничего уже не поделать, в жизни надо ко всему быть готовым».

Головин провел за «Монако» 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2019/20 и записал на свой счет три гола.

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