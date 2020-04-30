Головин назвал лучших игроков РПЛ
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полузащитник французского «Монако» Александр Головин назвал футболистов, которых считает лучшими игроками Российской
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полузащитник французского «Монако» Александр Головин назвал футболистов, которых считает лучшими игроками Российской
До перехода во французский клуб Головин выступал за московский ЦСКА.
«Лучшими назову Гжегожа Крыховяка и Артема Дзюбу. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Федор Чалов, Марио Фернандес и Игорь Акинфеев», — приводит слова Головина Sport24.
Головин также прокомментировал досрочное завершение французского чемпионата
Головин провел за «Монако» 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2019/20 и записал на свой счет три гола.