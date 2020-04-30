Губерниев: Будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»?
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в своём «инстаграме» поделился мнением о возможном расширении Российской
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в своём «инстаграме» поделился мнением о возможном расширении Российской
«Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы “Химки” играли с “Зенитом”? Фигушки, пусть в первой лиге играют», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Напомним, что в настоящее время чемпионат России приостановлен