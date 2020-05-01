Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Смолевичи
Энергетик-БГУ
01
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
16:02 (мск), источник: ТАСС

Кикнадзе: ФК «Локомотив» должен учесть мнение болельщиков при выборе главного тренера

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» должен учитывать мнение болельщиков при принятии решения о назначении главного тренера команды. Об этом заявил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе, чей комментарий приводит пресс-служба «Локомотива».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг несколько фанатских группировок «Локомотива» выступили с заявлением, в котором оказали поддержку нынешнему главному тренеру команды 72-летнему Юрию Семину. Заявление было сделано на фоне сообщений сербских СМИ о том, что «Локомотив» подписал контракт с сербским тренером Марко Николичем. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не подтвердил ТАСС данную информацию.

«Мне важно знать мнение болельщиков — как объединений, так и каждого человека, которому дорог “Локомотив”, — заявил Кикнадзе. — Убежден, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере».

«Успехи Юрия Павловича в клубе не могут ставиться под сомнение, Юрий Семин — легенда “Локомотива”, вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба, его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю “Локомотива”, — отметил гендиректор клуба. — Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно уставу, совет директоров клуба согласовывает по представлению генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор».

Срок контракта Семина с «Локомотивом» истекает по окончании сезона. Команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Одноразовые чемпионки: за что Беатрис Шуба раскритиковала российских фигуристок
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
УЕФА изменил регламент ЛЕ. Как теперь попасть в этот турнир
15 лет назад Месси впервые забил за «Барселону»
Агент Медведевой ответил обвинившим ее в нарушении карантина
Экс-чемпион UFC раскрыл способ побить Хабиба
Тренер MMA оценил бойцовские навыки Владимира Соловьева
Клуб КХЛ «Металлург» объявил об уходе десятерых игроков
ХК «Автомобилист» не стал продлевать контракты с 7 игроками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь