Кикнадзе: ФК «Локомотив» должен учесть мнение болельщиков при выборе главного тренера

Источник: РИА "Новости"

В четверг несколько фанатских группировок «Локомотива» выступили с заявлением, в котором оказали поддержку нынешнему главному тренеру команды 72-летнему Юрию Семину. Заявление было сделано на фоне сообщений сербских СМИ о том, что «Локомотив» подписал контракт с сербским тренером Марко Николичем. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не подтвердил ТАСС данную информацию.

«Мне важно знать мнение болельщиков — как объединений, так и каждого человека, которому дорог “Локомотив”, — заявил Кикнадзе. — Убежден, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере».

«Успехи Юрия Павловича в клубе не могут ставиться под сомнение, Юрий Семин — легенда “Локомотива”, вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба, его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю “Локомотива”, — отметил гендиректор клуба. — Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно уставу, совет директоров клуба согласовывает по представлению генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор».