«Это большой показатель». Эрич высказался об игре Зайнутдинова в России и оценил его перспективы

Напомним, Зайнутдинов успешно выступает за ФК «Ростов», который претендует на одно из призовых мест в РПЛ-2019/20. В текущем сезоне он провел за свою команду 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Летом 22-летний казахстанец перестанет считаться легионером в РПЛ, как и другие футболисты из стран ЕАЭС.

«Ничего не случайно в футболе. Это большой профессионал. Он профессионально относится у футболу и на поле, и вне его. Он максимально работает на тренировках, это сразу видно, и это большой показатель. Он молодой. Я желаю ему удачи. Желаю, чтобы он не останавливался в профессиональном росте, чтобы еще больше развивался. У него, я думаю, очень большое будущее, как у игрока», — сказал Эрич.