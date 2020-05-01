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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Это большой показатель». Эрич высказался об игре Зайнутдинова в России и оценил его перспективы

Капитан и вратарь ФК «Астана» Ненад Эрич в прямом эфире Vesti.kz в Instagram высказался о выступлении своего бывшего одноклубника Бахтиера Зайнутдинова в российской премьер-лиге. Он отметил, что переход полузащитника сборной Казахстана из КПЛ в РПЛ не является случайностью.

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Напомним, Зайнутдинов успешно выступает за ФК «Ростов», который претендует на одно из призовых мест в РПЛ-2019/20. В текущем сезоне он провел за свою команду 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Летом 22-летний казахстанец перестанет считаться легионером в РПЛ, как и другие футболисты из стран ЕАЭС.

«Ничего не случайно в футболе. Это большой профессионал. Он профессионально относится у футболу и на поле, и вне его. Он максимально работает на тренировках, это сразу видно, и это большой показатель. Он молодой. Я желаю ему удачи. Желаю, чтобы он не останавливался в профессиональном росте, чтобы еще больше развивался. У него, я думаю, очень большое будущее, как у игрока», — сказал Эрич.

«Чемпионат Казахстана становится лучше с каждым годом, команды становятся сильнее. И показатель этого то, что игроки из КПЛ могут играть в России. Мы играем с российскими клубами на сборах, и между нами нет особой разницы», — добавил вратарь.

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