Уткин: Николич — неприемлемая кандидатура для замены Семина

Источник: Sport24

«О грядущей замене Семина в «Локомотиве» я, как вы заметили, не высказываюсь. Я достаточно говорил об этом, моя позиция очевидна, оценку работы и перспективы Семина я не меняю.

Но ситуация стала конъюнктурной, участвовать я в ней не хочу и дистанцируюсь. Николич — неприемлемая кандидатура для замены. Я о нем не знаю ничего; а я любознательный. Возможно, он талантлив и в будущем выиграет Лигу Европы — но человек, который сменит Семина, должен быть внятен и понятен публике.

Именно так — понятен. Не обязательно симпатичен и любим. Даже не обязательно суперавторитетен. Те, кто выбрал, или рассматривает в данный момент, или просто не опровергает кандидатуру Николича, а) не понимают сути задачи смены такого тренера, как Семин, в «Локомотиве», и б) не понимают, что в этом клубе, где управление размыто между примерно полутора десятком человек, невозможно обеспечить тайну такого решения, оно должно быть публичным с самого первого момента, как де-факто принято.

«Локомотив» — мешок, решение — шило. Не утаить. Со стороны администрации — некомпетентность, вот я ее обрисовал, из лагеря семинцев истерика и нытье, за что я семинцев (не путать с самим Семиным) и презираю. Особенно смешно вытье про пресловутое «живое» место, на которое нельзя идти. У Семина вообще-то заканчивается контракт. Не живое это место, даже если принимать эту идиотскую риторику.

Между тем вопрос важный. «Локо» на пороге нового этапа, команде предстоит обновление, неважно, каковы пропорции купли-продажи игроков. Это вопрос во многом концептуальный. У администрации должна быть программа действий. План. У Семина должно быть то же самое, только не про цифры, а про желания. И понимание, например, состояния резервов.

Семин молчит об этом, потому что ему нельзя брать на себя ни за что ответственность. Она ж ответственность. А главный прием Юрия Палыча — белый плащ среди говновозов. Ну, или шляпа д`Артаньяна.

Клуб молчит, потому что он таков. Очень инертный, очень рыхлый, он неповоротлив как административная машина.