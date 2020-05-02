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09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матыцин рассказал, при каких условиях ЧР по футболу может быть доигран

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Александр Калмыков. Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал РИА Новости, при соблюдении каких условий со стороны Российского футбольного союза возможна доигровка чемпионата России без зрителей.

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Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Руководство Российской премьер-лиги предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня.

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«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне (потому что, насколько я понимаю, единственный шанс завершить чемпионат — начать его в конце июня), если возобновить его позволит объективная ситуация», — сказал Матыцин.

«Организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно», — добавил он.

Необходимо соотносить риск заболевания с позитивными психологическими, профессиональными и коммерческими моментами возобновления чемпионата.
Олег Матыцин
Министр спорта РФ

Матыцин отметил, что к вопросу возобновления футбольных турниров нужно подходить осторожно. «Но я бы к этому вопросу подходил очень осторожно. Необходимо соотносить риск заболевания с позитивными психологическими, профессиональными и коммерческими моментами возобновления чемпионата», — подчеркнул министр.

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